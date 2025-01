A GIGABYTE Technology, renomada internacionalmente por suas capacidades de P&D e como líder inovadora em soluções para servidores e data centers, continua liderando a inovação tecnológica durante este período crítico de avanço da IA e da computação. Com seu portfólio abrangente de produtos de IA, a GIGABYTE exibirá sua gama completa de soluções de computação de IA na CES 2025, desde a infraestrutura de data centers até aplicações de IoT e computação pessoal, demonstrando como sua linha extensiva de produtos possibilita a transformação digital em todos os setores nesta era movida pela IA.

GIGABYTE Demonstrates Omni-AI Capabilities at CES 2025: Comprehensive Computing Solutions from Cloud to Edge (Photo: Business Wire)

Potencializando a IA a partir da nuvem:

com Modelos de Linguagem de IA (LLMs) agora rotineiramente apresentando parâmetros na casa dos centenas de bilhões a trilhões, ambientes robustos de treinamento (data centers) tornaram-se um requisito crítico na corrida da IA. A GIGABYTE oferece três soluções distintas para infraestrutura de IA:

1. Super Servidores de IA:

por meio de parcerias estratégicas com líderes da indústria, a GIGABYTE consistentemente lidera ao trazer as soluções de servidores de IA mais diversas ao mercado. Na CES 2025, a empresa exibirá servidores de IA apresentando as últimas séries AMD Instinct™ MI300, aceleradores de IA Intel® Gaudi® 3 e NVIDIA HGX™ cada módulo projetado com interconexões de alta velocidade e memória cache para demandas de computação paralela.

2. Computação em cluster em escala de rack – Grau de Data Center:

a inovadora NVIDIA GB200 NVL72 apresenta uma arquitetura “rack como uma GPU”, com cada servidor com suporte a superchips NVIDIA GB200 Grace™ Blackwell conectados a duas GPUs NVIDIA B200 Tensor Core via NVIDIA NVLINK®-C2C, entregando 30x o desempenho de inferência de configurações equivalentes do H100. O novo nó de computação ORv3 complementa esta oferta com conectividade NVLink e resfriamento líquido direto, alcançando 40 TeraFLOPS de desempenho de computação FP4 por nó.

3.Soluções avançadas de resfriamento líquido:

os inovadores sistemas tudo-em-um de Resfriamento Líquido Direto (Direct Liquid Cooling ou DLC) da GIGABYTE redefinem a eficiência da computação, apresentando servidores integrados, cold plates e manifolds para gerenciabilidade aprimorada. Esta tecnologia melhora significativamente a eficiência dos data centers enquanto mantém o desempenho e a sustentabilidade ótimos em servidores alimentados pelos mais recentes processadores da AMD, Intel e NVIDIA.

IA além da nuvem: computação de ponta e inovação cotidiana

A GIGABYTE estende os recursos de IA para a ponta com sua mais recente série de mini PCs BRIX, apresentando Unidades de Processamento Neural (NPU) integradas e suporte para serviços avançados de IA, incluindo Microsoft Copilot+ e Adobe. As soluções de computação industrial da empresa, alimentadas pelo NVIDIA® Jetson Orin™, permitem aplicações de automação de precisão a robótica inteligente.

No setor de veículos autônomos, a GIGABYTE continua avançando nas tecnologias ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) e Telemática, apoiando o desenvolvimento de veículos autônomos e sistemas de transporte inteligentes.

IA na computação pessoal

A GIGABYTE revelou uma série de produtos inovadores impulsionados por IA na CES 2025, incluindo o produto principal: os PCs com IA herói que implementam o recurso principal: o agente de IA exclusivo da GIGABYTE “GiMATE”, construído em tecnologia LLM avançada com recurso intuitivo Press and Speak, alcançando controle de hardware e software perfeito para garantir configurações ideais em todos os cenários. Junto com as placas de vídeo GeForce RTX série 50, equipadas com NVIDIA® Blackwell e IA, atualize as soluções de resfriamento em modelos de ponta. Enquanto isso, as novas placas-mãe AMD B850 e Intel B860 series e monitores OLED estreiam desta vez, junto com as atualizações na solução de treinamento local AI TOP AI.

Totalmente voltada para IA

A CES reúne líderes globais de tecnologia para apresentar inovações e definir a IA como o futuro da computação. Na vanguarda, a GIGABYTE conecta centros de dados em nuvem, computação de borda e dispositivos pessoais em um ecossistema unificado. A declaração do presidente e chairman, Dandy Yeh, “A GIGABYTE tornará a IA onipresente”, destaca o compromisso inabalável da empresa em avançar com a IA. A GIGABYTE continua a expandir os limites do desempenho computacional, otimizar o design da arquitetura do sistema e aprofundar as aplicações de IA em todos os cenários, impulsionando avanços transformadores para um futuro mais inteligente.

Visite a página do evento CES da GIGABYTE.https://www.gigabyte.com/Events/CES

