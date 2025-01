Mocha Mousse: cor de 2025 inspira impressão gráfica

Mocha Mousse é a cor eleita pela Pantone para o ano de 2025. Com essa escolha, designers gráficos, publicitários, estilistas e outras profissões criativas podem utilizar o código 17-1230 em seus projetos, servindo como um guia para tendências e impactos em suas criações.

De acordo com o site do Instituto Pantone, a Mocha Mousse é descrita como “um tom de marrom quente imbuído de uma riqueza inerente, que nutre evocando a qualidade deliciosa do cacau, chocolate e café, apelando para o nosso desejo por conforto”.

Com essa descrição, algumas marcas começam a pensar na aplicação dessa cor em seus projetos, como gráficas especializadas em impressos personalizados.

“Além de incluirmos a Mocha Mousse em nossas peças de divulgação, também percebemos uma busca maior por propostas de design com essa cor nos pedidos de nossos clientes parceiros, sejam eles envolvidos com cafeterias ou lojas de móveis, por exemplo”, comenta Victor Nakamura, coordenador de marketing da gráfica online FuturaIM.

Embalagens de produtos, agendas, adesivos, capas de celulares e revistas são alguns dos produtos mencionados por Nakamura que se adaptam ao estilo da Mocha Mousse. “São peças que tem uma enorme saída e excelente atração visual no mercado”, ressalta ele.

O relatório da Pantone informa ainda que a Mocha Mousse captura o desejo global por conexão, conforto e harmonia e sensações como conforto, prazer, estabilidade e aconchego.

Além do meio publicitário, o tom terroso que lembra o cacau também pode ser usado em convites de casamento, cartões de visita e embalagens premium. “A tonalidade adiciona um toque de classe sem parecer extravagante,” acrescenta Nakamura.

A estratégia da impressão de acordo com a cor do ano não é feita à toa. Estudos indicam que, no primeiro semestre de 2023, as empresas tiveram um aumento médio de 18% nas vendas de produtos que seguiram a escolha da Pantone daquele ano, principalmente em áreas como moda, cosméticos e decoração.

Desde o ano 2000, a escolha da Cor do Ano envolve uma análise minuciosa de tendências que marcaram o período anterior. A seleção é baseada em pesquisas que avaliam as cores mais presentes em diversos contextos, como tecnologia, comportamento, cultura e sociedade, além de áreas como design, arte e entretenimento. Após esse levantamento, especialistas da marca discutem as descobertas e chegam a um consenso global.

No site oficial da marca Pantone, é possível explorar exemplos de campanhas publicitárias de grandes empresas que incorporaram a Cor do Ano em suas estratégias de marketing. Entre os destaques estão a Motorola, no segmento de celulares; a Joybird, conhecida por seus móveis; e a Libratone, especializada em fones de ouvido.

“A aceitação de grandes marcas reforçam o grande apelo que a Mocha Mousse tem esse ano, proporcionando uma demanda significativa e lucrativa para o mercado”, finaliza Nakamura.

Website: https://www.futuraim.com.br/