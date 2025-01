YUNFU, China, Jan. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Medicina do Sul da China desempenha um papel importante na indústria da medicina tradicional chinesa. Para promover continuamente a Medicina do Sul da China em todo o país e no mundo, a 4ª Conferência da Indústria de Medicina do Sul da China de Guangdong será realizada em Yunfu, província de Guangdong, de 4 a 6 de janeiro de 2025.

Com uma longa história de plantio e uma profunda herança da Medicina do Sul da China, Yunfu goza da reputação de ser "a cidade natal da Medicina do Sul da China", "a cidade natal da canela chinesa" e "a cidade natal do processamento da medicina tradicional chinesa". E, ao mesmo tempo, é a maior área produtora de canela da China. Yunfu está pronta para estabelecer o Banco de Recursos Germoplasma da Medicina Tradicional Chinesa da China Academy of Chinese Medical Sciences (CACMS). São 1.152 espécies de plantas medicinais, das quais 58 são plantadas em larga escala, com área de plantio superior a 900 quilômetros quadrados. Os clusters industriais já tomaram forma e Yunfu está acelerando a construção de um moderno sistema industrial de medicina tradicional chinesa (Medicina do Sul da China).

Em Yunfu, a criação, o cultivo, o processamento e a extração da Medicina do Sul da China prosseguem de maneira coordenada. Mais de 100 milhões de mudas de alta qualidade, como Evodia lepta, são cultivadas anualmente e vendidas em todo o país. Apoiada por 143 bases de demonstração de plantio, 110 empresas de processamento e 10 plantações medicinais personalizadas com qualidade rastreável, Yunfu cria uma jornada extraordinária para a transformação da Medicina do Sul da China. Por meio das vantagens dos recursos, como a Medicina do Sul da China, as florestas e as fontes termais, Yunfu também está expandindo a cadeia da indústria do turismo cultural e do bem-estar, introduzindo alimentos saudáveis e produtos de saúde derivados.

