Atleta do handebol amplia projeto do terceiro setor

Natural de Natal (RN), a campeã panamericana, é autora do projeto “Anjos da Bola 1912”, e uniu sua experiência esportiva com a solidariedade para que nesse projeto pudesse oferecer atividades de futebol para cerca de 200 crianças, visando gerar oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade.



São mais de três anos envolvida para gerar um resultado de impacto social positivo. O projeto que prevê inclusão social, educação e cidadania, tem o apoio da jogadora nas mais diversas formas, seja na captação de recursos, divulgação direta do projeto, ou na ação direta de inscrição dos participantes.



Nesses últimos anos, o projeto caminhou envolvendo garotos inscritos em todas as categorias do futebol até o Sub-20 e em dezembro de 2024 abre inscrição também para as meninas de 9 a 15 anos de idade. Trata-se de uma iniciativa pioneira em sua região, ampliando sua ação para ambos os sexos.

Segundo a atleta, a ação é gratificante, uma vez que cumprindo o objetivo de tirar crianças das ruas ocupando o tempo com atividades de qualidade consegue observar que através do esporte é possível promover o franco desenvolvimento individual e coletivo, demonstrado pelo apego e comprometimento dos alunos envolvidos.

Samara Vieira aposta nesse projeto, fruto da observação da sua própria experiência no exercício profissional ligado ao handebol: “Vitórias e medalhas são importantes como o reconhecimento de um ciclo, no entanto é a atividade coletiva que transforma o caráter e promove a cidadania, e me incomodava muito ainda não conseguirmos criar a estrutura necessária para também receber as meninas, agora estamos completos”, comenta Samara.

Para saber mais sobre o projeto e se inscrever, basta acessar o perfil no Instagram: https://www.instagram.com/anjosdabola1912/

Website: https://www.instagram.com/samyvieira02/