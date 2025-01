Brasileira expande negócio com produtos de beleza em Londres

Quando trabalhava em um salão em Feira de Santana, na Bahia, Dayane Sena jamais imaginou que alcançaria uma carreira internacional. À época com 16 anos, sua preocupação era apenas lavar bem o cabelo das clientes que passavam por suas mãos.



Passados alguns anos, hoje mora em Londres, é maquiadora, cabeleireira, empresária e palestrante. Negra e nordestina, ganhou o mundo no setor de luxo e beleza, tanto que já atendeu clientes famosos e acaba de lançar sua marca própria: a Day Sena Makeup.

A marca Day Sena Makeup traz ao mercado cílios postiços sem cola, voltados para quem busca praticidade e eficiência. O produto desenvolvido sem a necessidade de aplicação de cola, é também uma alternativa para pessoas com alergias a adesivos tradicionais.

Os cílios estão disponíveis em três tamanhos – 11 mm, 13 mm e 15 mm – e possuem design em pequenos tufos autocolantes. Essa configuração permite a aplicação sem a necessidade de acessórios adicionais, e fixação de até 20 horas.

Além dos cílios, a marca apresenta um gloss hidratante formulado com vitamina E, ácido hialurônico micelar e uma base hidratante. A proposta é oferecer nutrição e proteção para os lábios, alinhando funcionalidade e cuidado estético.

Day Sena, fundadora da marca, também pretende expandir sua atuação com cursos de formação voltados para o segmento de beleza, compartilhando técnicas e experiências com profissionais da área.

A trajetória da profissional inclui de Janja e Juliette Freire, a filantropas e grandes investidores

Day Sena teve passagens no México, onde participou de evento exclusivo da L'Oréal Professional, como também em João Pessoa, quando foi garota-propaganda de um salão de beleza e ainda trabalhou como maquiadora de Juliette Freire, a vencedora do BBB 21.

A baiana construiu uma carreira atendendo personalidades como Patricia Caring e Kym Rapier-Verette, duas importantes filantropas dos Estados Unidos. Durante cinco dias em St. Moritz, na Suíça, Dayane foi responsável pelo cabelo e maquiagem de Kym e segue contratada para eventos exclusivos das filantropas.

A maquiadora também atendeu craques do futebol como Jorginho, do Arsenal, Thiago Silva, da seleção brasileira, e Lucas Moura, do São Paulo.

Outro marco profissional foi durante uma viagem de 25 dias acompanhando a esposa do investidor Tore Myrholt. Essa experiência inclui destinos como Qatar, Maldivas, Dubai e o casamento em Porto Cervo, na Sardenha.

Em 2023 foi contratada pelo Itamaraty para cuidar da primeira-dama Janja Lula da Silva na coroação do Rei Charles III, em Londres, e para reunião no Palácio de Buckingham. “Foi muito especial para mim atender a ministra dos povos indígenas do Brasil, Sonia Guajajara, e a líder indígena e defensora dos direitos humanos, Txai Suruí. A oportunidade me deu o desafio de refletir, em meu trabalho, a identidade, cultura e a força interior de cada uma delas”, diz a empresária.

Já em 2024, Dayane atendeu jornalistas brasileiros e mexicanos durante a final da Champions League, em Londres. E hoje, investe na indústria da beleza e com novos projetos em andamento. "Sou grata por minha jornada até aqui, sem nunca esquecer o orgulho das minhas raízes baianas”, finaliza.