Ita Center Park chega a Goiânia com atrações para toda a família

O Ita Center Park retorna a Goiânia, no Passeio das Águas Shopping, para uma temporada de férias. Com aproximadamente 7 mil metros quadrados, o parque está montado no estacionamento verde, próximo à entrada da loja Petz. Com um total de 14 atrações, o evento funciona de segunda a sexta, das 17h às 23h, e aos finais de semana e feriados, das 15h às 23h.

As opções vão desde brinquedos para crianças até aqueles que gostam de muita adrenalina. As regras e limitações de idade e altura estão disponíveis na entrada de cada atração. Entre as novidades desta edição está o Evolution, que balança para fazer um looping de 360 graus, atingindo grandes alturas enquanto gira em torno de seu eixo central. Isso cria uma sensação de velocidade e emoção, combinada com momentos de gravidade zero quando a gôndola atinge sua altura máxima.

O Trem Fantasma é outro destaque do evento: um circuito no qual os participantes passam por várias estações com som ambiente, pouca luz, bonecos e cenários que provocam medo e frio na barriga. “Queremos proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família, com atrações que vão da diversão mais leve até as experiências mais radicais para os aventureiros. Cada detalhe foi pensado para garantir segurança, conforto e muita alegria para nossos visitantes nesta temporada de férias", destaca Jorge Luís, representante do Ita Center Park.

Outros brinquedos disponíveis no Ita Center Park são Rock & Roll, Autopista (carrinho bate-bate), Telecombate, Brucomela (montanha-russa infantil), Aviãozinho, Aero Mix, Trenzinho Minhoca, Barco Pirata, Crazy Dance, Escorregador Gigante, Montanha Russa com Looping, Cama Elástica, Kid Play, Tobogã e Motinha. Além dos brinquedos, o evento conta com barracas de prêmios, como pesca e tiro ao alvo. A temporada também oferece uma praça de alimentação com opções variadas.

Os valores variam entre R$ 15,00 para a compra de um ingresso individual para cada brinquedo e R$ 60,00 para a compra do combo de cinco ingressos. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do Ita Center Park durante o horário de funcionamento.

Serviço

O quê: Ita Center Park

Horário: De segunda à sexta, das 17h às 23h, e aos finais de semana e feriados, das 15h às 23h.

Onde: Estacionamento verde do Passeio das Águas Shopping.

Valores: R$ 15,00 (individual) e R$ 60,00 (combo de cinco ingressos)