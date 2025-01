A Cirium, a fonte de análise de aviação mais confiável do mundo, anunciou hoje os vencedores de sua Avaliação de Pontualidade de 2024, celebrando as companhias aéreas e os aeroportos que se destacaram em pontualidade e operacionalidade.

O relatório anual da Cirium é o padrão de excelência para análises de desempenho de companhias aéreas e aeroportos em nível global. Um voo pontual é definido como aquele que chega ao portão de desembarque dentro de 14 minutos e 59 segundos do horário programado. Os aeroportos medem a pontualidade considerando os voos que decolam dentro de 14 minutos e 59 segundos do horário de partida previsto.

A companhia aérea de bandeira do México está no topo das classificações globais

A Aeromexico conquistou o prestigioso título de “Companhia Aérea Global” mais pontual em 2024, alcançando uma impressionante taxa de pontualidade de 86,70%. A Saudia ficou em segundo lugar com 86,35%, enquanto a Delta Air Lines garantiu o terceiro lugar com 83,46%, continuando a demonstrar sua confiabilidade operacional no cenário mundial.

A Avaliação Anual da Cirium também reconhece a excelência operacional das companhias aéreas em todo o mundo, com cinco prêmios regionais. A Iberia Express, membro do International Airlines Group, obteve sucesso como a companhia aérea mais pontual da Europa e a companhia aérea de baixo custo mais pontual do mundo. A Japan Airlines ficou em primeiro lugar na região Ásia-Pacífico, apenas um poucoàfrente da All Nippon Airways.

A Delta Air Lines continuou seu domínio na América do Norte, enquanto a Copa Airlines alcançou a 10ª vitória na América Latina. A Safair também ganhou o prêmio de companhia aérea mais pontual no Oriente Médio e na África. As tabelas completas dos resultados por região e categoria são apresentadas abaixo.

O Aeroporto King Khalid de Riad recebe as honras máximas na categoria Aeroporto Global

Nas categorias de aeroportos, o Aeroporto Internacional King Khalid de Riad, a porta de entrada para a capital da Arábia Saudita, conquistou o prestigioso título de “Aeroporto Global” mais pontual deste ano, com impressionantes 86,65% dos voos partindo no horário. O hub do Oriente Médio se destacou ainda mais ao garantir a vitória na categoria “Aeroporto de grande porte”, superando os principais concorrentes de todas as partes do mundo.

O título de “Aeroporto de médio porte” mais pontual foi concedido ao Aeroporto Internacional de Tocumen, no Panamá – a base da vencedora latino-americana Copa Airlines, enquanto o vencedor da categoria “Aeroporto de pequeno porte” foi o Aeroporto Internacional de Guayaquil Jose Joaquin de Olmedo, no Equador.

Reconhecimento especial de excelência operacional: o Prêmio Cirium Platinum

A Delta Air Lines liderou a tabela pelo quarto ano consecutivo, recebendo o Prêmio Platinum da Cirium por excelência operacional global. Esse prestigioso prêmio vem no momento em que a companhia aérea com sede em Atlanta continua a ser elogiada por seu compromisso inabalável com o desempenho operacional.

O prêmio Platinum considera a complexidade da rede da companhia aérea, o volume de voos e a capacidade de limitar o impacto das interrupções de voos sobre os passageiros durante todo o ano. A companhia aérea foi reconhecida por sua pontualidade ao longo de 2024, com 83,46%, em mais de 1.712.529 voos totais em 2024.

Este ano, a Cirium também concedeu seu primeiro Prêmio Platinum anual a um aeroporto global, com o Aeroporto Internacional El Dorado em Bogotá, Colômbia, recebendo esse prestigioso prêmio. O Prêmio Platinum para Aeroportos considera um conjunto mais amplo de fatores, incluindo o impacto dos atrasos sobre os passageiros, a duração das interrupções, a complexidade operacional e o apelo do aeroporto, com um foco especial no crescimento. Essa abordagem holística destaca a excelência em várias dimensões, estabelecendo uma nova referência na avaliação do desempenho do aeroporto.

Jeremy Bowen, CEO da Cirium, declarou: “Em um setor definido pela complexidade operacional, estamos extremamente orgulhosos de celebrar as companhias aéreas e os aeroportos que ofereceram aos clientes os voos mais pontuais e o melhor desempenho em 2024, reconhecendo sua excelência operacional”.

“2024 foi um ano difícil para as companhias aéreas, enfrentando uma interrupção de TI em larga escala e padrões climáticos atípicos e severos. Apesar desses desafios, essas companhias aéreas e aeroportos trabalharam incansavelmente para garantir que seus clientes tivessem uma viagem tranquila e chegassem ao destino pontualmente”.

“Parabenizamos todos os vencedores da Avaliação de Pontualidade deste ano, cada um estabelecendo novos padrões de excelência operacional. Um reconhecimento especial vai para a Delta Air Lines, que continua sua impressionante sequência de vitórias com o Prêmio Platinum da Cirium para companhias aéreas, para a Copa Airlines, que alcançou seu décimo título como a companhia aérea mais pontual da América Latina, para a Iberia Express, por seu desempenho consistente como a companhia aérea mais pontual da Europa, e para o Aeroporto El Dorado, em Bogotá, por conquistar o primeiro Prêmio Platinum da Cirium para um aeroporto”.

Agora em seu 16º ano, a Avaliação de Pontualidade da Cirium continua sendo o principal padrão para monitorar o desempenho operacional das companhias aéreas em nível global. Alimentada pelos vastos e imparciais dados da Cirium – provenientes de mais de 600 fontes em tempo real, incluindo companhias aéreas, aeroportos, sistemas globais de distribuição e autoridades de aviação civil –, oferece uma visão completa e objetiva do setor. O programa é ainda fortalecido pela orientação de um conselho consultivo independente composto por experientes especialistas do setor com décadas de experiência.

As companhias aéreas líderes globais foram:

Classificação Código da companhia aérea Nome da companhia aérea Desempenho dentro do prazo (OTP) 1 AM Aeroméxico 86,70% 2 SV Saudia 86,35% 3 DL Delta Air Lines 83,46% 4 LA LATAM Airlines 82,89% 5 QR Qatar Airways 82,83% 6 AD Azul Airlines 82,42% 7 AV Avianca 81,80% 8 IB Iberia 81,58% 9 SK Scandinavian Airlines 81,40% 10 UA United Airlines 80,93%

Na Europa, as principais companhias aéreas foram:

Classificação Código da companhia aérea Nome da companhia aérea Desempenho dentro do prazo (OTP) 1 I2 Iberia Express 84,69% 2 IB Iberia 81,58% 3 SK Scandinavian Airlines 81,40% 4 VY Vueling Airlines 81,20% 5 DY Norwegian 79,23% 6 UX Air Europa 78,99% 7 OS Austrian Airlines 78,72% 8 SN Brussels Airlines 77,77% 9 LO LOT Polish Airlines 77,72% 10 D8 Norwegian Air Sweden 76,04%

Na América do Norte, as principais companhias aéreas foram:

Classificação Código da companhia aérea Nome da companhia aérea Desempenho dentro do prazo (OTP) 1 DL Delta Air Lines 83,46% 2 UA United Airlines 80,93% 3 AS Alaska Airlines 79,25% 4 AA American Airlines 77,78% 5 WN Southwest Airlines 77,77% 6 NK Spirit Airlines 76,05% 7 B6 JetBlue Airlines 74,53% 8 F9 Frontier Airlines 71,57% 9 AC Air Canada 71,36% 10 WS WestJet 70,99%

Na região Ásia-Pacífico, as principais companhias aéreas foram:

Classificação Código da companhia aérea Nome da companhia aérea Desempenho dentro do prazo (OTP) 1 JL Japan Airlines 80,90% 2 NH All Nippon Airways 80,62% 3 SQ Singapore Airlines 78,67% 4 NZ Air New Zealand 77,58% 5 FD Thai AirAsia 77,46% 6 VN Vietnam Airlines 76,70% 7 PR Philippine Airlines 76,06% 8 GA Garuda Indonesia Airlines 75,30% 9 CX Cathay Pacific Airlines 75,19% 10 QF Qantas Airways 73,93%

Na América Latina, as principais companhias aéreas foram:

Classificação Código da companhia aérea Nome da companhia aérea Desempenho dentro do prazo (OTP) 1 CM Copa Airlines 88,22% 2 AM Aeroméxico 86,70% 3 BW Caribbean Airlines 85,47% 4 G3 Gol Linhas Aereas 84,09% 5 AR Aerolineas Argentinas 83,06% 6 LA LATAM Airlines 82,89% 7 AD Azul Airlines 82,42% 8 AV Avianca 81,80% 9 H2 Sky Airlines 76,67% 10 JA JetSmart Chile 73,23%

No Oriente Médio e na África, as principais companhias aéreas foram:

Classificação Código da companhia aérea Nome da companhia aérea Desempenho dentro do prazo (OTP) 1 FA Safair 93,82% 2 WY Oman Air 90,27% 3 RJ Royal Air Jordanian 87,02% 4 SV Saudia 86,35% 5 KU Kuwait Airways 84,63% 6 GF Gulf Air 84,11% 7 QR Qatar Airways 82,83% 8 EY Etihad Airways 76,91% 9 EK Emirates 74,42% 10 FZ Flydubai 70,44%

As principais companhias aéreas de baixo custo foram:

Classificação Código da companhia aérea Nome da companhia aérea Desempenho dentro do prazo (OTP) 1 I2 Iberia Express 84,69% 2 G3 Gol 84,09% 3 AD Azul Airlines 82,42% 4 MM Peach Aviation 82,32% 5 VY Vueling Airlines 81,20% 6 G4 Allegiant Air 79,31% 7 DY Norwegian 79,23% 8 QZ Indonesia AirAsia 78,97% 9 WN Southwest Airlines 77,77% 10 FD Thai AirAsia 77,46%

Os líderes globais de aeroportos foram:

Classificação Código do aeroporto Nome do aeroporto Desempenho dentro do prazo (OTP) 1 RUH Aeroporto Internacional Rei Khalid de Riad 86,65% 2 LIM Aeroporto Internacional de Lima Jorge Chavez 84,57% 3 MEX Aeroporto Internacional Benito Juarez, Cidade do México 84,04% 4 SLC Aeroporto Internacional de Salt Lake City 83,80% 5 SCL Aeroporto Internacional Santiago Arturo Merino Benitez 82,84% 6 MSP Aeroporto Internacional de Minneapolis-Saint Paul 82,27% 7 IAD Aeroporto Internacional Washington Dulles 82,23% 8 DTW Aeroporto Metropolitano de Detroit Wayne County 82,06% 9 OSL Aeroporto de Oslo Gardermoen 81,91% 10 DOH Aeroporto Internacional de Doha Hamad 81,38%

Os líderes dos aeroportos de grande porte foram:

Classificação Código do aeroporto Nome do aeroporto Desempenho dentro do prazo (OTP) 1 RUH Aeroporto Internacional Rei Khalid de Riad 86,65% 2 HNL Aeroporto Internacional de Honolulu 85,45% 3 LIM Aeroporto Internacional de Lima Jorge Chavez 84,57% 4 MEX Aeroporto Internacional Benito Juarez, Cidade do México 84,04% 5 SLC Aeroporto Internacional de Salt Lake City 83,80% 6 SCL Aeroporto Internacional Santiago Arturo Merino Benitez 82,84% 7 LGA Aeroporto LaGuardia de Nova York 82,39% 8 MSP Aeroporto Internacional de Minneapolis-Saint Paul 82,27% 9 IAD Aeroporto Internacional Washington Dulles 82,23% 10 DTW Aeroporto Metropolitano de Detroit Wayne County 82,06%

Os líderes aeroportos de médio porte foram:

Classificação Código do aeroporto Nome do aeroporto Desempenho dentro do prazo (OTP) 1 PTY Aeroporto Internacional Tocumen do Panamá 90,34% 2 BSB Aeroporto Internacional de Brasília 88,19% 3 ITM Aeroporto Internacional de Osaka Itami 88,18% 4 SDU Aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro 88,17% 5 PDX Aeroporto Internacional de Portland 84,86% 6 SJC Aeroporto Internacional San Jose Mineta 84,74% 7 AEP Aeródromo de Buenos Aires Jorge Newbery 83,30% 8 VCP Aeroporto Internacional de Viracopos-Campinas 83,26% 9 SMF Aeroporto Internacional de Sacramento 82,77% 10 KWI Aeroporto Internacional do Kuwait 81,59%

Os líderes aeroportos de pequeno porte foram:

Classificação Código do aeroporto Nome do aeroporto Desempenho dentro do prazo (OTP) 1 GYE Aeroporto Internacional de Guayaquil José Joaquin de Olmedo 91,38% 2 UIO Aeroporto Internacional de Quito Mariscal Sucre 90,05% 3 CPT Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo 89,39% 4 SAL Aeroporto Internacional de El Salvador 89,33% 5 KOA Aeroporto Internacional Ellison Onizuka Kona 88,61% 6 SVG Aeroporto de Stavanger 86,73% 7 BOI Terminal Aéreo de Boise 86,21% 8 NGO Aeroporto Internacional de Nagoya Chubu Centrair 85,98% 9 FOR Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins 85,32% 10 SSA Aeroporto Internacional de Salvador 85,21%

Sobre a Cirium

A Cirium® é a fonte mais confiável do mundo de análises de aviação. A empresa oferece dados poderosos e análises de vanguarda para potencializar um amplo espectro de participantes do setor. Ela vem equipando companhias aéreas, aeroportos, empresas de viagens, fabricantes de aeronaves e entidades financeiras com a clareza e a inteligência de que precisam para otimizar suas operações, tomar decisões com informação e acelerar o crescimento de receitas.

A Cirium® é parte da LexisNexis® Risk Solutions, uma empresa da RELX, que fornece ferramentas de análise e decisão com base em informações para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York usando os seguintes símbolos de cotação: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX.

Para informações adicionais, siga a Cirium® no LinkedIn ou acesse cirium.com.

