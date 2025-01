Autora taubateana lança livro infantil sobre Joaninha Aviadora

O projeto Ícones Taubateanos, da jovem ilustradora Giovanna Goeldi inclui uma série de ilustrações originais que capturam a essência das personalidades taubateanas, desde figuras históricas até locais emblemáticos. Além de realizar uma exposição, Giovanna Goeldi continua publicando a série literária que conta com oito exemplares já publicados.



Como parte de sua iniciativa de envolver a comunidade, Giovanna Goeldi continua buscando colaborações com moradores locais, familiares, historiadores e especialistas para garantir a precisão histórica de seu projeto.



Giovanna pesquisou e catalogou 25 personalidades que estão sendo publicadas todos os anos desde 2022 direcionados ao público infantil com o intuito de incentivo à leitura na primeira infância. Este ano, a autora encerra com mais uma publicação intitulada Joaninha Aviadora.

Joana Martins Castilho D'Alessandro, mais conhecida como Joaninha, foi uma aviadora brasileira que marcou história de Taubaté. Nascida em São Paulo em 1924, sua paixão pelos céus a levou a realizar seu primeiro voo solo aos 14 anos, um feito extraordinário para a época.

Mais informações sobre o projeto ou acompanhar o progresso de Giovanna Goeldi: Instagram: @gigoeldi, ou http://www.eraumavezemtaubate.com.br



Sobre Giovanna Goeldi



Arquiteta e designer por formação, também atua como artista plástica e ilustradora. Já realizou vários trabalhos autorais. Atualmente, está comprometida em celebrar e preservar a história de sua cidade natal através do projeto Ícones Taubateanos, dando vida a eles através de seus desenhos animados em 2025.

