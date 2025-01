Inteligência Artificial transforma a segmentação de anúncio

Com o uso de inteligência artificial e sinais reais de compra, marcas têm reconfigurado a forma de se conectar com os consumidores. Um estudo da Central do Varejo revela que 47% dos varejistas afirmaram utilizar inteligência artificial em alguns de seus processos. O restante (53%) ainda não aplica essas ferramentas, embora planejem adotar tecnologias de automação de forma gradual.

A Criteo, empresa reconhecida globalmente em commerce media, introduziu no mercado brasileiro o Commerce Audiences. Essa solução cria segmentos de audiência a partir de dados de compras em tempo real, permitindo a criação de campanhas altamente direcionadas, baseadas em intenções reais de consumo. De acordo com Tiago Cardoso, Managing Director para a América Latina na Criteo, “os consumidores de hoje esperam que a publicidade digital seja relevante e personalizada, mesmo em jornadas de compra menos lineares”.

As audiências são elaboradas a partir de sinais de intenção de compra antes da transação e dados de conversão após a compra. Segundo Cardoso, "essa combinação de sinais, processada por inteligência artificial, permite identificar consumidores em estágios específicos da jornada, maximizando o impacto das campanhas publicitárias".

O Commerce Audiences baseia-se em um vasto ecossistema de dados que abrange mais de 18 mil sites de e-commerce, 225 parceiros varejistas e milhares de sites de publishers na open web. Esse ecossistema oferece visibilidade sobre produtos considerados pelos consumidores, períodos de maior interesse e os formatos de anúncios mais eficazes. Dados divulgados pela Criteo indicam que a solução acompanha transações de mais de US$ 1 trilhão anualmente, gerando bilhões de impressões diárias em anúncios.

Um exemplo prático pode ser observado quando um consumidor pesquisa carros de luxo em sites especializados e também navega por móveis premium para reformar seu escritório. O Commerce Audiences utiliza essa interação para identificar potenciais intenções de compra e direcionar anúncios de maneira precisa.

Por meio da segmentação de Affinity Audiences, a solução é capaz de posicionar anúncios em conteúdos alinhados aos interesses do consumidor, enquanto o In-Market Audiences foca em produtos previamente visualizados ou adquiridos. Cardoso enfatiza que "essa abordagem ajuda marcas a impactarem consumidores no momento certo de suas jornadas, promovendo maior reconhecimento e consideração pela marca".

Além de seu desempenho em segmentação, o Commerce Audiences opera em conformidade com regulamentações de privacidade. Cardoso destaca que "a Criteo está comprometida em equilibrar personalização e segurança de dados de maneira ética, o que garante a confiança de marcas e consumidores".

