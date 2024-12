Outorgas de uso dos recursos hídricos analisadas e aprovadas pelo IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas

MANAUS, BRASIL, Dec. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Brazil Potash Corp. (“Brazil Potash” ou a “Companhia”) (NYSE American: GRO), uma empresa que está desenvolvendo e construindo o maior projeto de fertilizantes de potássio do Brasil, o Projeto de Potássio Autazes (“Projeto”), anuncia que sua subsidiária integral, sediada no Brasil, a Potássio do Brasil, recebeu duas outorgas de uso de recursos hídricos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) para o Projeto. Essas outorgas autorizam a Potássio do Brasil a operar os dois poços de água profunda que fornecerão água potável tanto para as fases de construção quanto para as operações do Projeto, representando avanços em relação às Licenças de Instalação previamente concedidas para a construção. Esses poços fornecerão água potável suficiente para as necessidades da planta de processamento. Essas permissões representam a primeira fase das operações do Projeto.

As outorgas de uso de recursos hídricos abrangem um dos sistemas de abastecimento de água do Projeto, que foram estrategicamente divididos entre a área da planta de processamento e as instalações portuárias, distantes entre si por aproximadamente 8 quilômetros. Os poços profundos, localizados dentro dos limites do local da planta, foram projetados para atender a todas as necessidades de água potável (de qualidade para consumo humano) durante a fase de construção e para as operações futuras.

“A obtenção dessas outorgas de uso de recursos hídricos representa um avanço importante em nossa atual fase de construção”, disse Matt Simpson, CEO da Brazil Potash. “Testes independentes confirmaram que tanto a qualidade quanto a quantidade da água atendem a todos os requisitos regulatórios, incluindo os parâmetros de uso sustentável. Possuir fontes de água dedicadas e de alta qualidade dentro dos limites do nosso projeto melhora nosso planejamento operacional e demonstra nosso compromisso com a gestão sustentável dos recursos.”

O Sr. Simpson prosseguiu: “continuamos avançando no Projeto, com forte apoio de todos os níveis de governo, que reconhecem a necessidade urgente de estabelecer uma produção nacional de potássio para os agricultores brasileiros. Essa licença representa mais um passo em nossa missão de oferecer às comunidades agrícolas brasileiras uma fonte segura e nacional de potássio.”

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o maior projeto de potássio do Brasil, que fornecerá fertilizantes sustentáveis para um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil possui papel crucial para a segurança alimentar global, pois possui uma das maiores reservas de água doce, terras aráveis e um clima ideal para o cultivo de safras durante todo o ano. No entanto, o país é vulnerável, já que importa mais de 95% de seu fertilizante de potássio, apesar de possuir o que se estima ser uma das maiores bacias de potássio inexploradas do mundo. O potássio produzido será transportado principalmente por barcaças fluviais de baixo custo em parceria com o Grupo Amaggi (www.amaggi.com.br), uma das maiores empresas agrícolas e operadoras logísticas de produtos agrícolas no Brasil. Com uma produção inicial planejada de 2,4 milhões de toneladas de potássio por ano, a Brazil Potash atenderá a cerca de ~17% da crescente demanda por potássio do Brasil, com planos futuros de dobrar a produção. 100% da produção da Potássio do Brasil (www.potassiodobrasil.com.br) será vendida no mercado doméstico, reduzindo a dependência do Brasil de importações de potássio e, ao mesmo tempo, mitigando cerca de 1,4 milhão de toneladas de emissões de GEE por ano.

Nota de Advertência sobre Declarações Futuras

Este comunicadoàimprensa inclui declarações prospectivas, que são declarações que não constituem fatos históricos. Palavras como “espera”, “estima”, “prevê” e “pretende” ou expressões similares têm a intenção de identificar declarações prospectivas. Tais declarações prospectivas, incluindo aquelas relacionadasàobtenção de duas outorgas de uso de recursos hídricos, estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais estão além do controle da Companhia, incluindo aqueles descritos na seção “Fatores de Risco” da declaração de registro da Companhia no Formulário F-1, conforme alterado, para o IPO arquivado juntoàSEC e no prospecto suplementar de precificação pós-recebimento (prospecto PREP) arquivado em cada uma das províncias e territórios do Canadá, exceto Québec. Os leitores são advertidos a não depositar confiança excessiva em nenhuma dessas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas referem-se apenasàdata deste comunicado. A Companhia renuncia expressamente qualquer obrigação ou compromisso de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões a qualquer declaração prospectiva contida neste documento para refletir qualquer alteração nas expectativas da Companhia em relação a elas ou qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias sobre as quais qualquer declaração se baseia, salvo se exigido por lei.

Contato:

Relações com Investidores da Brazil Potash

info@brazilpotash.com

