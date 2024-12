Grupo Zanon avança na internacionalização nos Estados Unidos

O mundo das franquias é uma escolha de muitos empresários em todo o mundo, afinal, optar em investir em uma franquia pode trazer a sensação de segurança, escalabilidade e rentabilidade. Desde 2007, o Grupo Zanon, uma das maiores holdings de franquias do Brasil, ingressou no mercado do franchising brasileiro e a partir de 2025 dará mais um passo importante, ingressando no mercado internacional.

Com uma nova sede nos Estados Unidos em Orlando, Flórida, o grupo inicia sua expansão global, levando marcas para o exterior.

Nos EUA, a operação será liderada por Jefferson Goulart, executivo hoje com 39 anos que ingressou no Grupo Zanon em 2014 como vendedor de franquias e se destacou acumulando mais de 600 unidades vendidas.

Em 2022, Jefferson assumiu a gestão da expansão da Seg Energy, contribuindo para o crescimento da marca e consolidando mais de 150 novas franquias em menos de três anos. Mais recentemente, Jefferson também assumiu a gestão da Zanon Expand, empresa especializada em formatação de franquias e internacionalização de marcas. Agora, ele enfrenta um novo desafio: o cargo de Head de Expansão nos Estados Unidos, cuja missão será consolidar o Grupo Zanon em território americano e posteriormente no mercado global.

Sob a liderança dos sócios-diretores Reinaldo Zanon e Leonardo Cannizza, a holding vai ingressar no mercado americano com suas dez marcas. Uma delas é a Seg Energy Franchising, empresa focada em franquias de energia solar que visa expandir a sustentabilidade em todo o mercado internacional. Outro foco, já no ramo de cafeterias, é a Cheirin Bão, uma das maiores redes de cafeteria do Brasil, que já conta com unidades vendidas em Boston. O objetivo é conquistar o paladar dos americanos, estabelecendo um sabor inconfundível e excelência no atendimento.

Segundo Jefferson: empreender, é expandir fronteiras e o Grupo Zanon, está pronto para liderar essa transformação global. Essa nova empreitada reforça a visão do grupo de impactar mercados globais com qualidade, inovação e resultados expressivos.

Website: https://www.instagram.com/grupozanon?igsh=MWFsZ3pucTR5ZmFhMg==