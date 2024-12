Ataques cibernéticos podem ser mitigados, dizem peritos

De acordo com o Relatório de Inteligência de Ameaças DDoS do primeiro semestre de 2023 da NETSCOUT, foram registrados aproximadamente 7,9 milhões de ataques DDoS, representando um aumento de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esses números demonstram a crescente ameaça que ataques desse tipo representam para empresas e reforçam a importância de medidas preventivas, como o uso de tecnologias de mitigação disponíveis em infraestruturas modernas.

Realizar backups regulares de dados e utilizar autenticação multifator são medidas fundamentais para proteger contra ataques de malware, como o ransomware. Segundo James Tomson, especialista em cibersegurança da Serverspace, "os ataques de ransomware têm se tornado mais direcionados, o que, de acordo com estudos recentes, aumenta significativamente sua eficácia". Além disso, firewalls modernos e antivírus continuam a desempenhar um papel importante na proteção contra essa ameaça. Esse tipo de software malicioso sequestra dados ou sistemas, criptografando-os e exigindo um resgate para restabelecer o acesso.

A verificação cuidadosa de parceiros e fornecedores, aliada ao monitoramento contínuo e à atualização regular de softwares, também ajuda a minimizar ataques cibernéticos. "Os ataques que visam a cadeia de fornecimento exploram vulnerabilidades em softwares para comprometer processos, ferramentas e sistemas inteiros, podendo afetar diversas empresas simultaneamente", destaca Tomson. Esses ataques têm potencial para causar impactos amplos, comprometendo os dados e sistemas de grandes organizações.

Para proteger contra ataques de phishing, Peter Jilinski, diretor de filial do projeto Serverspace, recomenda que "as empresas evitem divulgar informações pessoais a terceiros não confiáveis e reforcem a conscientização sobre práticas seguras". Ele explica que ataques de phishing evoluíram e, atualmente, utilizam estratégias mais elaboradas, como solicitações aparentemente inofensivas que, na realidade, têm como objetivo capturar dados confidenciais. "A conscientização sobre novas formas de ataque é essencial para proteger informações sensíveis", conclui Jilinski.

Os especialistas da Serverspace destacam ainda que o uso de CDN e firewalls de rede é uma medida eficaz contra ataques DDoS. Esses ataques sobrecarregam servidores com um grande volume de solicitações, tornando-os inacessíveis. Estratégias proativas, como a segmentação da rede e a atualização regular do firmware de dispositivos IoT (Internet das Coisas), são essenciais para reduzir vulnerabilidades e proteger dispositivos conectados.

Por fim, uma abordagem proativa que combine proteção tecnológica com a capacitação de equipes é indispensável para garantir a segurança digital. Segundo Jilinski, "o uso de tecnologias de nuvem com proteção multinível e ferramentas de monitoramento pode reduzir significativamente os riscos e prevenir ameaças em potencial, criando um ambiente digital mais seguro para empresas e indivíduos".

