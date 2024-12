A BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa global de oncologia, que pretende alterar seu nome para BeOne Medicines Ltd., anunciou que planeja alterar seu símbolo de registro Nasdaq para “ONC” em 2 de janeiro de 2025, refletindo o seu compromisso de longa data com o fornecimento global de medicamentos oncológicos inovadores.

“À medida que avançamos rumo ao nosso 15o ano, trocar o nosso registro para ONC reflete o nosso compromisso inabalável com a liderança em oncologia e a missão de fornecer medicamentos transformadores aos pacientes com câncer do mundo inteiro”, disse John V. Oyler, cofundador, presidente do conselho de administração e CEO da BeiGene. “Este marco inspira orgulho por tudo o que conquistamos e alimenta nossa empolgação em relação ao futuro,àmedida que avançamos em nossa franquia inovadora de hematologia e em nosso pipeline de tumores sólidos, gerando impacto significativo para pacientes em todos os lugares.”

O número CUSIP da empresa permanecerá inalterado. Além disso, os códigos de ações da empresa e os nomes das ações da Bolsa de Valores de Hong Kong e do Mercado STAR da Bolsa de Valores de Xangai não serão alterados. Não é necessária nenhuma ação por parte dos acionistas da empresa para a implementação da mudança do símbolo de cotação da Nasdaq.

A empresa participará da 43ª Conferência Anual de Saúde do J.P. Morgan na segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, com uma apresentação às 13h30 PT. A transmissão ao vivo do evento pode ser acessada na seção Investidores do site da empresa em http://ir.beigene.com/, https://hkexir.beigene.com/, https://sseir.beigene.com/. Um replay (repetição) arquivado estará disponível por 30 dias após o evento.

Sobre a BeiGene

A BeiGene, que planeja mudar seu nome para BeOne Medicines, é uma empresa global de oncologia que está descobrindo e desenvolvendo tratamentos inovadores que são mais baratos e acessíveis aos pacientes com câncer em todas as partes do mundo. Com um amplo portfólio, estamos acelerando o desenvolvimento de nosso diversificado pipeline de novas terapêuticas por meio de nossas capacidades internas e colaborações. Temos o compromisso de melhorar radicalmente o acesso a medicamentos para um número muito maior de pacientes que precisam deles. Nossa crescente equipe global de quase 11.000 colegas se estende pelos cinco continentes. Para saber mais sobre a BeiGene, visite www.beigene.com e siga-nos no LinkedIn, X (anteriormente conhecido como Twitter), Facebook e Instagram.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 e outras leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações sobre a liderança da BeiGene em oncologia; a capacidade da BeiGene de promover sua franquia de hematologia e pipeline de tumores sólidos e o impacto relacionado nos pacientes; e os planos, compromissos, aspirações e metas da BeiGene sob o título “Sobre a BeiGene”. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados nas declarações prospectivas como resultado de vários fatores importantes, incluindo a capacidade da BeiGene de demonstrar a eficácia e a segurança de seus candidatos a medicamentos; os resultados clínicos para seus candidatos a medicamentos, que podem não apoiar o desenvolvimento posterior ou a aprovação de marketing; ações de agências reguladoras que podem afetar o início, o cronograma e o progresso dos ensaios clínicos e a aprovação de marketing; a capacidade da BeiGene de obter sucesso comercial para seus medicamentos comercializados e candidatos a medicamentos, se aprovados; a capacidade da BeiGene de obter e manter a proteção da propriedade intelectual para seus medicamentos e tecnologia; a dependência da BeiGene de terceiros para conduzir o desenvolvimento, fabricação, comercialização e outros serviços relacionado aos medicamentos; a experiência limitada da BeiGene na obtenção de aprovações regulatórias e comercialização de produtos farmacêuticos; a capacidade da BeiGene de obter financiamento adicional para operações e concluir o desenvolvimento de seus candidatos a medicamentos e atingir e manter a lucratividade; e esses riscos discutidos mais detalhadamente na seção intitulada “Fatores de risco” no relatório trimestral mais recente da BeiGene no Formulário 10-Q, como também discussões sobre riscos potenciais, incertezas e outros fatores importantes nos registros subsequentes da BeiGene na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Todas as informações neste comunicadoàimprensa são da data deste comunicadoàimprensa, e a BeiGene não assume qualquer obrigação de atualizar tais informações, a menos que exigido por lei.

