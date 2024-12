Profissionais treinados maximizam investimento em automação

Impulsionado pela crescente adoção de tecnologias avançadas como robótica, Internet das Coisas (IoT) e inteligência artificial, o mercado de automação industrial já observa a expansão do setor nos próximos anos. Dados da Data Bridge Market Research apontam que até 2031 este mercado deve atingir o valor de US$ 339,44 bilhões, crescendo a um CAGR de 8,3% durante o período.



De acordo com Ketrin Meirelles, diretora administrativa da Custom Logic, empresa especializada em programação de robôs industriais, o aumento considerável na adoção de tecnologias avançadas têm refletido a busca das empresas por maior eficiência, redução de custos e competitividade do setor em um cenário global.



“As últimas duas décadas foram marcadas por avanços significativos em automação robótica. Mais do que nunca, as fábricas e instalações de manufatura usam os robôs para ajudar nas tarefas e aliviar trabalhadores de atividades perigosas e entediantes, o que pode garantir maior qualidade nos produtos e aumentar a produtividade geral”, avalia.



No entanto, a diretora ressalta que a transformação do setor ainda depende da qualificação de profissionais, e que o treinamento é essencial para maximizar o retorno sobre o investimento em automação. “Uma equipe bem treinada pode operar os sistemas com segurança, identificar problemas rapidamente e realizar ajustes necessários sem depender exclusivamente de suporte externo. Além disso, o conhecimento técnico fortalece a autonomia da equipe e evita paradas inesperadas na produção”.



Para atender este mercado, a Custom Logic oferece mão de obra personalizada e especializada no segmento de automação industrial em diversos setores, incluindo automotivo, alimentício, farmacêutico, aeroespacial e logístico, formando e desenvolvendo forças de trabalho para atuar com programas complexos, adaptados às necessidades de cada projeto.



“Somos especialistas em recrutamento e treinamento, fornecendo profissionais técnicos e gerenciais para a indústria de automação com foco em programação de robôs industriais, configuração de Controladores Lógico-Programáveis (CLPs), identificação de gargalos nos processos produtivos e implementação de soluções específicas para melhorar a eficiência e a qualidade, além de suporte técnico para resolução de problemas e continuidade operacional”, destaca Meirelles.



A diretora ressalta ainda que, atualmente, a empresa também participa de pequenos projetos sociais, com foco na mentoria de jovens interessados em tecnologia, automação e robótica. “Nosso objetivo é incentivar a formação de novos profissionais nessa área que está em constante ascensão”.



