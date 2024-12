Dia do Atleta alerta para a importância da atividade física para a saúde

No próximo dia 21 de dezembro, a celebração do Dia do Atleta convida a refletir sobre o valor da atividade física regular para a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Mais do que uma busca por estética ou desempenho esportivo, o exercício é um aliado fundamental na luta contra condições crônicas como diabetes, hipertensão e até câncer, conforme apontam estudos recentes. Movimentar-se regularmente pode ser a chave para uma vida mais saudável e longa.

Um estudo realizado nos EUA entre 2013 e 2016 revelou que se todos se exercitassem pelo menos cinco horas por semana, 3% dos casos de câncer poderiam ser evitados – o equivalente a 46.356 diagnósticos a menos por ano. Com 19,3 milhões de novos casos de câncer registrados anualmente, cada minuto dedicado à atividade física tem o potencial de salvar vidas.

Além disso, estudos como o publicado no JAMA Network Open destacam o impacto do sedentarismo no aumento do risco de 40 tipos de doenças crônicas, antes dos 60 anos. Entre as condições associadas estão diabetes tipo 2, hipertensão arterial e obesidade. Por outro lado, a inclusão de, ao menos, 150 minutos de atividades físicas moderadas por semana pode trazer benefícios expressivos: melhora da circulação, controle do peso, redução da pressão arterial e aumento da disposição diária.

Outro ponto de destaque vem de uma pesquisa publicada no periódico Diabetologia, que revelou que treinos de força, como a musculação, podem ser mais eficazes do que os exercícios aeróbicos no controle da glicemia e na queima de gordura, reforçando a necessidade de um programa de exercícios equilibrado que inclua atividades aeróbicas, de força e de flexibilidade.

A atividade física e a saúde cardiovascular

De acordo com o Dr. Luciano Gualberto, cardiologista e especialista em Medicina Esportiva, membro do corpo clínico do Hospital Mater Dei Goiânia, o impacto da atividade física na prevenção de doenças cardiovasculares ocorre por duas vias principais:

Melhora do condicionamento cardiovascular: "O aumento do VO2 máximo, obtido com exercícios regulares, está inversamente associado ao risco de mortalidade por todas as causas", explica. Esse ganho reduz significativamente o risco de morte por doenças cardíacas, derrames, câncer e condições metabólicas.

Controle de fatores de risco: o treinamento físico atua na redução da pressão arterial, melhora do controle glicêmico em diabéticos e na gestão do peso em indivíduos obesos. "Além disso, reduz o estresse e a ansiedade, aumentando o colesterol bom (HDL) e diminuindo o ruim (LDL), o que previne a formação de placas nas artérias", complementa o especialista.

O resultado? Uma redução média de até 30% no risco de mortalidade cardiovascular para quem se exercita regularmente.

Prevenção de outras doenças

Além do coração, o exercício físico também desempenha um papel crucial na prevenção de diabetes tipo 2 e hipertensão arterial. "No caso do diabetes, o exercício melhora a sensibilidade à insulina, facilita o controle glicêmico e contribui para a manutenção do peso adequado", detalha o cardiologista.

Quanto à hipertensão, Dr. Luciano enfatiza: "A prática regular de atividades aeróbicas melhora a capacidade de dilatação das artérias, reduzindo a rigidez arterial e a pressão em repouso".

Começando com segurança

Para iniciantes, especialmente aqueles com limitações de saúde, o médico recomenda começar com atividades simples no dia a dia, como caminhar mais, subir escadas e fazer jardinagem. "No entanto, exercícios de intensidade moderada ou alta, sob orientação de profissionais, trazem os melhores resultados", ressalta. Antes de iniciar, ele aconselha uma avaliação médica para identificar possíveis condições que possam representar riscos.

Benefícios imediatos

O Dr. Luciano explica que os efeitos do exercício são perceptíveis desde a primeira sessão. "Exercícios aeróbicos estimulam a produção de óxido nítrico, promovendo a dilatação das artérias e redução imediata da pressão arterial. Além disso, os músculos ativos aumentam a captação de glicose, o que beneficia o controle glicêmico."

Para resultados duradouros, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda pelo menos 150 minutos semanais de atividade moderada ou 75 minutos de exercícios intensos, combinados a treinos de força duas a três vezes por semana.

Saúde mental

A prática regular de atividades físicas não só previne doenças físicas, como também melhora a saúde mental. "Os exercícios aumentam a produção de endorfinas, melhoram o humor e reduzem o cortisol, hormônio associado ao estresse. Além disso, promovem qualidade do sono e interação social", destaca o médico.

Integração de diferentes modalidades

Por fim, Dr. Luciano reforça a importância de equilibrar exercícios aeróbicos, de força e de flexibilidade. "Esse equilíbrio melhora a saúde cardiovascular, fortalece músculos e ossos, aumenta a elasticidade e reduz o risco de lesões. É a chave para uma vida mais saudável e equilibrada." O médico avisa: "atividade física regular é um dos melhores investimentos para sua saúde e bem-estar".





