A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora eletrônica global e automatizada, apresentou melhorias significativas no seu Advisor Portal (Portal do Consultor) baseado na web, levando ferramentas avançadas de gestão de portfólio e negociação aos consultores financeiros de todo o mundo. Essas atualizações aperfeiçoam a gestão de contas de clientes e negociação ao integrar, no produto baseado na web, as características poderosas da principal plataforma para desktop da empresa.

Entre as últimas melhorias se encontram ferramentas como a Portfolio View (Visualização do portfólio), Allocation (Alocação), Rebalance (Reequilíbrio de contas) e Tax Loss Harvesting (Coleta de prejuízos fiscais), todas criadas para ajudar os consultores a otimizar com eficiência os portfólios dos clientes. Além disso, os consultores localizados nos EUA agora podem acessar o AI Commentary Generator, uma ferramenta de IA generativa moderna, que simplifica a criação de relatórios personalizados do desempenho do portfólio e comentário sobre o mercado.

"Nosso Portal do Consultor baseado na web agora está mais poderoso do que nunca, oferecendo aos consultores a mesma experiência robusta de gestão de portfólios e negociação que eles chegaram a esperar da nossa plataforma para desktop", afirmou Steve Sanders, vice-presidente executivo de marketing e desenvolvimento de produtos. "Com ferramentas como o Commentary Generator, alimentado por IA, estamos capacitando os consultores a economizar tempo, fornecer valor e focar no que mais importa: seus clientes".

O Portal do Consultor dá aos consultores financeiros acessoàtecnologia da Interactive Brokers e outros recursos, sem custos e baseado na web, incluindo: PortfolioAnalyst®, um painel de gestão de relacionamento com o cliente (CRM, client relationship management), declarações das atividades, QuickTrade, mercado dos investidores e muito mais. A última melhoria leva ao portal baseado na web as ferramentas de negociação líderes da indústria da sua plataforma para desktop, a Trader Workstation:

A Visualização do portfólio fornece uma visão geral do desempenho da conta do cliente, dando aos consultores a habilidade de fazer detalhamento por posições ou contas individuais. Os consultores podem escolher visualizar os valores na moeda nativa do título ou da conta, ou na sua própria moeda base.

O Pedido de alocação permite que um único pedido no estoque seja distribuído a várias contas. Os consultores podem escolher personalizar eles mesmos a alocação ou podem usar um dos 14 algoritmos de alocação.

Com o Reequilíbrio de contas, os consultores podem ajustar várias posições em várias contas usando metas de porcentagens para a alocação.

Os Modelos permitem que os consultores gerenciem diferentes estratégias de portfólio e invistam contas nelas de maneira escalonável. Os consultores criam seus modelos de investimento e definem suas posições-alvo, e a ferramenta gera pedidos para alinhar as contas de clientes selecionados às posições-alvo. As posições podem ser ajustadas a qualquer momento, e a ferramenta de reequilíbrio de contas do modelo pode realinhar as alocações do cliente se necessário.

A Coleta de prejuízos fiscais faz uma leitura das contas dos clientes dos consultores, buscando oportunidades de coleta, de acordo com as leis fiscais americanas. Os consultores podem buscar por prejuízos no nível de uma posição, nível do lote e dentro de prejuízos de capital de curto e longo prazo.

Apresentando o AI Commentary Generator

Os consultores financeiros localizados nos EUA podem facilmente criar relatórios customizados do desempenho do portfólio e comentário sobre o mercado usando o AI Commentary Generator, uma nova ferramenta possibilitada por IA generativa através do Portal do Consultor. O AI Commentary Generator é integradoàgeração de relatório PortfolioAnalyst e foi criado para ajudar, não substituir, os consultores com os relatórios de desempenho do portfólio do cliente, atualizações do mercado e notícias específicas aos códigos das ações.

Ao examinar dezenas de fontes e citá-las para a comodidade dos consultores, o AI Commentary Generator realiza a pesquisa em segundos, a qual, de outra forma, demoraria horas.

O AI Commentary Generator fornece quatro seções de conteúdo:

O resumo do portfólio identifica e descreve o desempenho das cinco participações com melhor desempenho, cinco participações com pior desempenho e cinco participações com mais alta concentração na conta selecionada.

As notícias e tendências do portfólio busca por informações disponíveis ao público como notícias relacionadas às participações identificadas no resumo do portfólio, e as resume.

A macroatualização resume o conteúdo do Livro Bege da Reserva Federal, bem com as notas de reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, Federal Open Market Committee).

A perspectiva econômica e de mercado busca nas informações disponíveis ao público todas as notícias de mercado e fornece um resumo.

O produto gratuito de gestão de portfólio da Interactive Brokers, o PortfolioAnalyst, oferece uma visão unificada e holística das contas dos clientes, mais uma seleção ampla do conteúdo analítico e dos relatórios. Ele permite que os consultores consolidem as finanças dos seus clientes de mais de 15.000 instituições financeiras, avaliem os portfólios dos clientes e simplifiquem a tomada de decisão relativa a investimentos.

"Estamos contentes com a resposta antecipada dos nossos clientes sobre o AI Commentary Generator nos EUA e esperamos fornecê-lo aos consultores mundo afora", afirmou Sanders. "A Interactive Brokers está sempre buscando novas maneiras de aplicar inovação e automação para ajudar consultores em todos os lugares a serem mais eficientes e mais engajados com seus clientes".

O AI Commentary Generator só está disponível aos consultores financeiros localizados nos EUA.

As afiliadas da Interactive Brokers Group fornecem execução automatizada de negociações e custódia de valores mobiliários, commodities e contratos de câmbio, 24 horas por dia, em mais de 150 mercados, em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada, para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitem fornecer aos nossos clientes uma plataforma sofisticada e exclusiva para gerenciar seus portfólios de investimento. Nós nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes preços de execução e negociação vantajosos, ferramentas de gerenciamento de risco e portfólio, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem sido constantemente reconhecida como uma corretora de primeira linha, recebendo vários prêmios e elogios de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

