Tributo Justo cresce e projeta próximo ano

Segundo um estudo do Banco Mundial, as empresas no Brasil gastam, em média, 1.500 horas anuais para cumprir suas obrigações tributárias, posicionando o país como um dos mais complexos do mundo em termos fiscais. Esse cenário reflete um sistema composto por dezenas de tributos federais, estaduais e municipais, além de legislações que frequentemente geram conflitos interpretativos. A necessidade de modernização é um dos principais fatores impulsionadores das discussões sobre a Reforma Tributária.

Em meio a esse contexto, empresas do setor de recuperação tributária têm se preparado para enfrentar os novos desafios. A Tributo Justo, fundada em 2015, por exemplo, oferece soluções voltadas à recuperação de tributos incidentes sobre a folha de pagamento patronal e fiscais. Com atuação em escala nacional, a empresa atende cerca de 8 mil clientes, e tem buscado contribuir para a eficiência fiscal de seus clientes.

No último ano, a Tributo Justo recuperou mais de R$ 2 bilhões em créditos fiscais, ampliando sua estrutura para atender à crescente demanda. A mudança para uma nova sede, que ocupa dois andares completos, reflete esse crescimento e proporciona maior integração entre as equipes comerciais e operacionais.

Avanços na Reforma Tributária



O Senado Federal recentemente aprovou o PLP 68/2024, que regulamenta aspectos da Reforma Tributária sobre o consumo. Entre as medidas estão a redução de tributos como CBS e IBS em itens essenciais, como água e produtos da cesta básica, além da exclusão de armas e bebidas açucaradas do Imposto Seletivo (IS). De acordo com o relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), "a proposta moderniza o sistema tributário, criando um ambiente de negócios favorável ao crescimento econômico".

Essas mudanças abrem novas oportunidades para a recuperação de créditos tributários, especialmente para empresas que contam com tecnologia avançada e expertise fiscal. A complexidade do sistema tributário brasileiro, conforme destacado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), gera um potencial significativo de recuperação de créditos para companhias que possuem processos bem estruturados.

Soluções tecnológicas e desafios do setor



Especialistas recomendam que empresas invistam em soluções tecnológicas para garantir maior confiabilidade e transparência nos cálculos tributários. Conforme o IBPT, análises detalhadas de rubricas tributárias e correções na base do eSocial podem minimizar erros e acelerar processos. Nesse sentido, a Tributo Justo se diferencia ao oferecer tecnologia própria capaz de realizar cálculos em tempo recorde para empresas com mais de 100 colaboradores, garantindo assertividade e segurança.

A eficiência nos processos de recuperação fiscal, folhada de pagamento e o cumprimento rigoroso das normas tributárias permanecem como aspectos fundamentais para as empresas que buscam se adaptar às exigências da Reforma Tributária.

"A trajetória da Tributo Justo e as transformações em curso no sistema fiscal brasileiro destacam a relevância do setor de recuperação tributária. Conforme o Brasil avança para um modelo tributário mais completo, empresas com expertise e inovação continuarão desempenhando um papel fundamental no fortalecimento econômico do país", afirma Sérgio Dutra, Gerente de Marketing da Tributo Justo.

