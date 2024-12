Consultoria especializada é opção para transformação de operações e resultados

O mercado de locação de equipamentos tem ganhado muitos adeptos e estima-se que ele pode movimentar US$136,5 bilhões até 2027, de acordo com a Grand View Research, Inc. Apesar de ser um mercado dinâmico, as empresas de locação enfrentam desafios, desde a gestão eficiente de ativos até a precificação e a adaptação a novas demandas tecnológicas. A consultoria especializada tem se destacado por ajudar negócios do setor a otimizar suas operações e aumentar sua competitividade.

"Na nossa consultoria buscamos entender profundamente o funcionamento de cada operação, identificar pontos de melhoria e implementar mudanças que realmente tragam eficiência e resultados mensuráveis", explica Rangel Chavans, consultor.

As principais áreas em que a consultoria tem trazido impacto direto para as empresas de locação incluem:

Gestão de ativos e estoque: "A correta gestão de ativos é fundamental para garantir a rentabilidade e a sustentabilidade de uma empresa de locação", afirma o consultor. A consultoria trabalha com as empresas para desenvolver estratégias de controle de estoque que aumentem a eficiência e minimizem perdas, garantindo que os bens estejam sempre disponíveis e em boas condições para os clientes.



Estratégias de precificação: um dos maiores desafios para as empresas de locação é a definição de preços. A consultoria destaca que a precificação precisa ser estratégica, levando em conta os custos operacionais, o mercado e a concorrência. "Com uma análise detalhada, é possível ajudar as empresas, sem prejudicar a rentabilidade", afirma o especialista.



Otimização de processos operacionais: a eficiência operacional é um dos pilares para o sucesso das empresas de locação. A consultoria explica que o trabalho está sempre focado em identificar e corrigir gargalos nos processos internos. "Trabalhamos para tornar os fluxos de trabalho mais ágeis e reduzir desperdícios, ajudando as empresas a operarem de forma mais eficaz e com menores custos", comenta.



Inovação e adoção de tecnologia: a implementação de tecnologias inovadoras é uma das áreas em que a consultoria tem gerado grandes resultados. "As soluções tecnológicas são fundamentais para o controle eficiente dos ativos e para melhorar a experiência do cliente. Ajudamos as empresas a adotarem as ferramentas certas para otimizar a gestão e acompanhar o desempenho de seus ativos em tempo real", afirma o especialista.



Recentemente, a consultoria deu um passo importante em sua trajetória profissional ao lançar a Core Business, uma consultoria especializada em otimização de processos e estratégias empresariais. "Com o objetivo de atender de maneira ainda mais eficaz empresas de diversos setores, incluindo locação, a Core Business se propõe a transformar operações e potencializar resultados, trazendo soluções personalizadas para cada cliente".

Rangel Chavans é especialista em gestão estratégica e consultoria empresarial, com experiência no auxílio a empresas de locação. Seu foco é proporcionar soluções práticas e personalizadas, trabalhando de perto com cada cliente para implementar mudanças estratégicas que otimizem processos, aumentem a competitividade e gerem resultados sustentáveis.



