Festival celebra a chegada do verão com aulas gratuitas de kitesurf

Para celebrar a chegada do verão, acontece o “Festival Guarapiranga de Kitesurf”, evento que vai oferecer clínicas gratuitas da modalidade. As aulas serão ministradas por profissionais capacitados, junto do empréstimo de todos os materiais para prática esportiva. O evento será realizado nos dias 22 e 23 de dezembro no Kite Point, na Represa de Guarapiranga.

O “Festival Guarapiranga de Kitesurf” apresentará ao público a modalidade que foi uma das grandes sensações dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O projeto visa também promover a Represa de Guarapiranga como um espaço de lazer paulistano e como um polo nacional para prática de kitesurf, desmistificando a complexidade do esporte. Na proposta socioesportiva, os painéis ilustrativos incentivarão os visitantes para um cotidiano mais saudável em busca de qualidade de vida.

No total, serão ministradas 36 aulas com 1 hora de duração, com capacidade de atendimento para 72 pessoas. Será disponibilizado todo o material para prática esportiva: pipa, bomba, barra, trapézio, colete, prancha e pad. O evento é aberto ao público e as vagas serão disponibilizadas por ordem de chegada.

O festival também terá a presença do grupo “Limpeza na Represa”, que hoje conta com mais de 150 voluntários. Algumas ações do grupo consistem na limpeza do lixo acumulado nas margens da Guarapiranga e no plantio de mudas de árvores para estimular a preservação do meio ambiente.

O “Festival Guarapiranga de Kitesurf” é uma ação do Instituto Ação do Ventos, que entre os seus propósitos está a promoção da integração e inclusão social da população brasileira por meio do esporte.



O evento será realizado graças ao apoio da Prefeitura de São Paulo, através de emendas parlamentares do vereador George Hato e com parceria de mídia com a LKB Sports, especializada em Kitesurf e Wingfoil.



Serviço: Festival Guarapiranga de Kitesurf



Data: 22 e 23/12



Horário: 8h às 17hrs



Local: Kite Point Guarapiranga



Endereço: Avenida Atlântica, 3.834



Mídia: @lkbsports



Entrada franca: participação gratuita

Website: https://www.instagram.com/acaodosventos/