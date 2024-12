A SES anunciou hoje que o ASTRA 1P, o satélite mais avançado da empresa, posicionado a 19,2 graus leste, concluiu os testes abrangentes e agora está totalmente operacional.

Após o sucesso da colocação em órbita e dos testes de desempenho, o ASTRA 1P começará a atender emissoras públicas e privadas, organizações esportivas e proprietários de conteúdo, alcançando outro marco no compromisso da SES de fornecer serviços de transmissão de alta qualidade para o maior público possível.

O ASTRA 1P é o satélite de feixe largo mais potente da SES para transmissão a partir da vizinhança de TV a 19,2 graus leste. Equipado com 80 transponders, o ASTRA 1P pode suportar centenas de canais de TV em HD, garantindo a entrega de uma qualidade de imagem superior aos telespectadores dos principais mercados de TV europeus.

“Com o ASTRA 1P agora totalmente operacional, estamos estabelecendo um novo padrão para a transmissão via satélite na Europa”, disse Milton Torres, CTO da SES. “Essa nova oferta aumentará nossa capacidade de fornecer conteúdo premium com confiabilidade e qualidade de imagem superiores para 118 milhões de residências com TV. Isso inclui conteúdo de esportes e eventos, nos quais estamos vendo uma demanda crescente dos telespectadores, bem como de ligas esportivas, equipes, federações e detentores de direitos”.

Construído pela Thales Alenia Space, o ASTRA 1P foi lançado com sucesso pelo foguete Falcon 9 da SpaceX em 20 de junho de 2024 do Cabo Canaveral, na Flórida.

Sobre a SES

A SES tem uma visão ousada para proporcionar experiências incríveis em todos os lugares da Terra, distribuindo conteúdo de vídeo da mais alta qualidade e fornecendo serviços de conectividade de dados contínuos em todo o mundo. Como fornecedora de soluções globais de conteúdo e conectividade, a SES possui e opera uma frota de satélites em órbita geossíncrona e constelação de satélites em órbita terrestre média (GEO-MEO), oferecendo uma combinação de cobertura global e serviços de alto desempenho. Usando sua rede inteligente e habilitada para a nuvem, a SES oferece soluções de conectividade de alta qualidade em qualquer lugar em terra, no mar ou no ar, e é um parceiro confiável para empresas de telecomunicações, operadoras de redes móveis, governos, provedores de serviços de conectividade e nuvem, emissoras, operadores de plataformas de vídeo e proprietários de conteúdo em todo o mundo. A empresa tem sede em Luxemburgo e está listada nas bolsas de valores de Paris e Luxemburgo (Ticker: SESG). Mais informações estão disponíveis em: www.ses.com

