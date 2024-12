O Esporte Clube Sírio, por meio do seu Núcleo de Cultura Árabe, promoveu uma sessão de cinema gratuita e aberta ao público, com a exibição do filme "Perdida no Deserto", do diretor francês/saudita Meshal Al Jaser. A sessão ocorreu neste sábado, 14 de dezembro, fechando as exibições de 2024.

Fundado em 1917 e integrado à vida paulistana, o Esporte Clube Sírio faz parte dos clubes socioculturais e esportivos de São Paulo, oferecendo iniciativas de lazer, cultura e esporte para todas as idades e promovendo a preservação e a disseminação da cultura, das tradições, dos costumes e da hospitalidade árabes no Brasil.

Sobre o filme:

No longa de ação da Arábia Saudita, a jovem Sarah (Adwa Bader), após fugir da casa dos pais para ir a uma festa, acaba presa no deserto de Riyadh e é forçada a enfrentar um camelo vingativo e inúmeros desafios. A protagonista se encontra em uma corrida contra o tempo para voltar para a casa antes que seus pais percebam sua fuga.



Trailer de "Perdida no Deserto": https://youtu.be/MdQN95TrRXk? si=O1Ml0qb9L6YlbAmZ



Ficha Técnica:



Título original do filme: NAGA



Direção: Meshal Al Jaser



Roteiro: Meshal Al Jaser



Gênero: drama, suspense



País: Arábia Saudita



Ano: 2023



Duração: 113 minutos



Classificação: 16 anos

