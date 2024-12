WUXI, China, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A China expandiu ainda mais sua política de trânsito sem visto, ampliando o tempo máximo que os estrangeiros podem permanecer no país de 72 ou 144 horas para até 240, de acordo com comunicado do Departamento de Imigração da China na terça-feira. Além disso, 21 portos foram recentemente adicionados aos portos de entrada para pessoal sem visto de trânsito, incluindo o Aeroporto de Wuxi Shuofang.

Atualmente, o porto de aviação em Wuxi tem 8 rotas internacionais de passageiros de e para cidades como Osaka, Japão; Incheon, Coreia do Sul; Nha Trang, Vietnã; Singapura; e Bangkok, Tailândia, com uma média de 22 voos internacionais por dia.

Os dados mais recentes mostram que este ano, a Imigração em Wuxi inspecionou a chegada e partida de mais de 7.400 voos, um aumento anual de 125%; e mais de 820.000 funcionários, um aumento anual de 134%. O número de estrangeiros que entram e saem através de Wuxi atingiu mais de 91.000, um aumento de 245% em relação ao ano anterior. Mais de 10 mil estrangeiros entraram sem visto e transitaram temporariamente, 16,4 vezes mais do que no ano passado, sendo o turismo e a visita de parentes e amigos os principais motivos de entrada.

No início deste ano, Wuxi introduziu as "Dez Medidas para Facilitar a Entrada e Permanência de Estrangeiros em Wuxi", com seis cenários de conveniência para estrangeiros, incluindo entrada e saída, pagamento, trabalho de negócios, viagens constantes, consumo, e educação e assistência médica.

Após a implementação formal da política de isenção de visto de trânsito de 240 horas, a Wuxi aprimorará ainda mais os serviços de garantia de liberação da alfândega. As medidas específicas incluem o ajuste científico do layout do local de entrada e desenho da área de processamento do procedimento de isenção de visto de trânsito. Wuxi gerenciará e atenderá a estadia de estrangeiros na China e coordenará a transição entre a política de isenção de visto de trânsito e os requisitos de visto portuário. A cidade divulgará a política de isenção de visto de trânsito de 240 horas em vários canais e idiomas e promoverá a política de isenção de visto de trânsito para empresas financiadas por estrangeiros, câmaras de comércio estrangeiras, agências de viagens e companhias aéreas em Wuxi. Ela criará estações de serviço de entrada de passageiros nos portos de entrada, fornecendo aos estrangeiros serviços como reserva de pontos turísticos, processamento de cartão móvel e pagamento móvel, e continuará a facilitar o estudo, a vida e o trabalho dos estrangeiros em Wuxi.

Fonte: Wuxi Immigration Inspection Station

Contato: Sr. Feng, Tel.: 86-10-63074558

