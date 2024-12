Inteligência Artificial chega à Análise de Crédito PJ

Nos dias 29 e 30 de novembro, o evento PejoterDay, realizado pela Prime Consultoria e Desenvolvimento Pessoal em Balneário Camboriú/SC, foi responsável por reunir profissionais de bancos e cooperativas de crédito para desenvolver habilidades comportamentais no relacionamento com o cliente empresarial, além de incentivar a troca de conhecimentos e promover ações de networking.

As atividades do evento incluíram palestras com Marcelo Britto, mentor e especialista em desenvolvimento de carreira bancária, cases de sucesso apresentados por profissionais que atuam na linha de frente do atendimento PJ em bancos e cooperativas de crédito e de dinâmicas de simulação e workshops práticos.

Dentre os temas que mais chamaram a atenção dos participantes foi a demonstração, em tempo real, de um processo de análise de crédito PJ conduzido com o auxílio de ferramenta de inteligência artificial (IA). Durante a sua apresentação, Marcelo Britto afirmou: "O processo de análise de crédito PJ possui muitas variáveis e pode consumir horas de trabalho, especialmente quando se tem pouco conhecimento a respeito da empresa. No entanto, ao usar ferramentas de IA, é possível encurtar esse tempo para poucos minutos, tornando o processo muito mais dinâmico e eficaz".

O consultor ainda discorreu sobre o futuro da profissão: "Os sinais de que haverá uma ruptura no mercado de trabalho nunca estiveram tão evidentes, porém é algo que está absolutamente fora do nosso controle. O grande segredo é estar preparado e se manter na vanguarda sempre", concluiu, ao incentivar os profissionais a investir em treinamentos e mentorias.

PejoterDay volta para Porto Alegre em 2025

Depois de estrear em terras catarinenses, o evento volta para suas origens e terá Porto Alegre como palco da próxima edição, marcada para os dias 4 e 5 de abril de 2025. Focado em estratégias de negócios para bancários, o PejoterDay reunirá participantes de diversas instituições financeiras e dos mais variados estados do país.

Os ingressos podem ser reservados através do perfil da organização no Instagram: @profissaobancario.

Website: https://instagram.com/profissaobancario