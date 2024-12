Reforma Tributária desafia setor de serviços e é tema de live da Econet

A Econet Editora promove, na próxima quarta-feira, 18 de dezembro, uma live para discutir os impactos da Reforma Tributária no setor de serviços. O evento será transmitido a partir das 15 horas (horário de Brasília), pelo canal oficial da Econet no YouTube (@canaldaeconet) e contará com Wagner Gonzales, analista técnico da área fiscal, e Anne Manfron, analista técnico da área federal.

Entre os temas em debate estão as dúvidas mais frequentes dos empresários: a alíquota aplicada ao setor de serviços será realmente mais alta? O que muda na tributação do Imposto Sobre Serviços (ISS) no novo modelo? Haverá espaço para compensações tributárias que possam minimizar os custos? Essas e outras questões serão abordadas para auxiliar os gestores a entenderem como adaptar seus negócios às novas regras. Além disso, os participantes poderão enviar perguntas ao vivo.

Os especialistas da Econet Editora também abordarão na live orientações práticas sobre o planejamento necessário para enfrentar as mudanças tributárias de 2025. “O evento busca esclarecer como as empresas podem reorganizar suas estratégias, aproveitar créditos tributários e ajustar contratos, preparando-se para um cenário fiscal em transformação”, afirma Juliano Garrett, diretor executivo de Consultorias e Redação da Econet Editora.

Serviço

Live da Econet Editora sobre o impacto da Reforma Tributária no setor de serviços

Data: 18 de dezembro de 2024

Horário: 15h (horário de Brasília)

Onde assistir: Canal da Econet no YouTube (@canaldaeconet) - link https://www.youtube.com/channel/UCSmqryETeDHdYEenRVhWWTA









Website: https://www.econeteditora.com.br/novo/