Já está disponível para o mercado brasileiro a combinação de cores sugerida pela Eucatex, liderada pelo executivo Flavio Maluf.

São 42 tonalidades distribuídas em quatro grupos de tendências criativas, compostos por 12 cores cada (algumas presentes em mais de um grupo), que constroem a Paleta de Cores 2025 proposta pela companhia. Todos os grupos, no entanto, contam com a chamada “Sombra da Floresta 2527E” como tom principal. Essa é a tonalidade indicada pela Tintas Eucatex para representar o ano que está por vir.

Desde 2014, a Tintas Eucatex elege a sua “Cor do Ano” com base em um amplo estudo das tendências mundiais. Um levantamento multidisciplinar coordenado pela consultoria de tendências Tendere. Com nuances de verde, azul e cinza, a Sombra da Floresta 2527E é, um convite ao relaxamento eàreflexão.

Para a Eucatex, essa tonalidade evoca a calma das árvores centenárias, o frescor de um rio cristalino e a serenidade de um dia nublado, traz o frescor necessário que nos remeteànatureza eàpausa na rotina”. “Sua tonalidade rica em azul e cinza é capaz de criar ambientes perfeitos para acompanhar o momento de se conectar apenas com o essencial, proporcionando relaxamento e calma”, acrescenta.

O toque sofisticado fica por conta da neutralidade do cinza. Conforme o que explica a Chief Visionary Officer (CVO) da Tendere, a Dra. Patricia Sant’Anna, a Cor do Ano 2025 da Eucatex se equilibra em pontos acinzentados, promovendo elegância e segurança emocional — fatores que tornam a Sombra da Floresta 2527E uma ótima escolha tanto para ambientes residenciais quanto para ambientes corporativos.

Para o gerente de Marketing e Produtos da Tintas Eucatex, Argemiro Sanches, a serenidade da cor Sombra da Floresta traduz o anseio dos brasileiros por dias melhores, mais calmos, e embalados pelo frescor da tranquilidade.

Os quatro grupos de tendências de 2025

Além da cor do ano, a Tintas Eucatex apresenta, ainda, quatro grupos de tendências estabelecidos por gostos também com base no levantamento da Tendere. São quatro tendências criativas para os consumidores decorarem os seus ambientes em 2025, com 12 sugestões de tonalidades para cada uma delas. Confira:

Pop Tropical - Origens

A paleta Origens é inspirada nas raízes culturais, especialmente de povos indígenas e africanos. Nesse grupo, as cores utilizadas remetemànatureza, como a terra, as matas, o céu e as sombras. Essa paleta busca conectar as pessoas com suas origens e com o meio ambiente, promovendo uma sensação de pertencimento e harmonia, afirma a página Cor do Ano Eucatex.

Latino Urbano - Gráfica Cidade

O grupo Latino Urbano, apresenta uma tendência que tenta acalentar toda a sua insegurança, seu desejo de aceitação versus sua vontade de ser reconhecido como alguém que dita tendências, explicou a companhia. Das inspirações de períodos reconhecidos como tradicionais, décadas de 1950 e 1980, transita por referências clássicas e tradicionais do século XX, e as adapta para o século XXI.

Karioka - Jardim da Paz

Já nesse caso, essa tendência nos remeteàimportância de nos conectarmos com a natureza, mesmo em ambientes urbanos, enfatiza o portal da Eucatex. A intenção, com isso, é promover paz e bem-estar. “Essa conexão com a natureza gera um desejo de cuidar do meio ambiente e promover um estilo de vida mais sustentável, utilizando materiais orgânicos e apoiando marcas comprometidas com essa causa”, frisa o site da companhia liderada por Flavio Maluf.

Sofisticado - Essência

Esse grupo de tendência, por fim, remeteàbusca por simplicidade e minimalismo. “Cansadas dos excessos e da complexidade da vida moderna, as pessoas estão buscando um estilo de vida mais simples e focado no essencial. Por isso, há elementos que retornam ao básico, com poucas cores, linhas puras e materiais de alta qualidade”, acentua o portal Cor do Ano Eucatex.

Sobre a Eucatex

Fundada em 1951, em São Paulo, a Eucatex é uma das maiores produtoras de pisos laminados, divisórias, portas, painéis (de MDF e MDP), tintas e vernizes do Brasil; e, ainda, uma das maiores fabricantes mundiais de chapas de fibras de madeira. Com foco em inovação, tecnologia e sustentabilidade, a companhia — presidida por Flavio Maluf desde 1997 — tem ofertado aos setores da construção civil e industrial do país produtos que têm chamado a atenção do mercado brasileiro.

