VANCOUVER, British Columbia, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Brains Bioceutical Corp. (Brains Bio), líder global em Ingredientes Farmacêuticos Ativos (APIs) de canabinóides naturais e compatíveis com GMP, anuncia a expansão da sua oferta líder do setor. O Canabinol (CBN) está disponível como um API certificado pela EU-GMP, o D9-tetra-hidrocanabinol (THC) está em uma forma cristalina sólida, passando por um trabalho aprimorado de otimização da estabilidade e a validação final está sendo realizada com o Canabigerol (CBG).

Essas novas adições complementam o portfólio atual da Brains Bio, com o CBD API sendo usado em mais de 30 estudos clínicos e pré-clínicos, incluindo um Estudo de Fase III de Epilepsia Refratária concluído – enviadoàMarketing Authorisation - e um Estudo de Fase II de Transtorno de Uso de Opioides. Com distribuição global imediata de amostras, a Brains Bio abre novos caminhos para pesquisa clínica, desenvolvimento de produtos e inovação terapêutica.

A Próxima Onda das TerapiasàBase de Canabinóides

O portfólio expandido da Brains Bio é um exemplo da dedicação da empresa com o desenvolvimento de canabinóides para pesquisa e desenvolvimento farmacêutico. As ofertas incluem produtos formulados e APIs compatíveis com os requisitos de monografia da Ph. Eur. e da ICH Q7, criados para apoiar programas clínicos aprovados por regulamentações visando necessidades médicas críticas não atendidas. Essas APIs, com aplicações potenciais em uma ampla gama de usos terapêuticos, incluindo distúrbios neurológicos, dor crônica e condições inflamatórias, estão prontas para impulsionar avanços clínicos inovadores.

Ampliação das Histórias de Sucesso Existentes

A indústria farmacêutica já testemunhou a integração bem-sucedida de medicamentosàbase de canabinóides. Vários medicamentos aprovados pela FDA e pela EMA têm demonstrado benefícios clínicos significativos, incluindo:

Epidiolex (CBD): Uma solução oral para o tratamento de crises epilépticas associadas às síndromes de Lennox-Gastaut e Dravet (aprovado pela FDA/ EMA).

Uma solução oral para o tratamento de crises epilépticas associadas às síndromes de Lennox-Gastaut e Dravet (aprovado pela FDA/ EMA). Marinol & Syndros (Dronabinol): Formulações para náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia e anorexia relacionadaàAIDS (aprovado pela FDA/EMA).

Formulações para náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia e anorexia relacionadaàAIDS (aprovado pela FDA/EMA). Sativex (CBD/THC): Um tratamento para espasticidade na EM e outras condições neurológicas (aprovado pela EMA).



Esses sucessos destacam o potencial terapêutico das terapiasàbase de canabinóides e sua crescente aceitação pela comunidade médica, com a Brains Bio permanecendo dedicada ao avanço da compreensão científica dos canabinóides.

“Um marco para a indústria farmacêutica”

"A introdução de CBN API, D9 THC e CBG de alta qualidade é um marco para a Brains Bio e para toda a indústria farmacêutica", disse Ricky Brar, CEO e presidente da Brains Bioceutical Corp. "Esses produtos capacitam pesquisadores e desenvolvedores de medicamentos a ultrapassar os limites da ciência de canabinóides, acelerando a entrega de terapias transformadoras para pacientes em todo o mundo. Essa conquista é mais um exemplo do nosso compromisso inabalável de fornecer APIs que atendam aos mais altos padrões de segurança, qualidade e consistência."

Um Mercado Pronto para Crescer

O Relatório Global de Pesquisa de Mercado Farmacêutico Derivado de Canabinóides 2024 projeta um aumento significativo, de US $ 884,3 milhões em 2021 para US $ 4,87 bilhões até 2034 (CAGR de 13,4%). Este aumento indica o aumento do reconhecimento da eficácia das terapias com canabinóides na abordagem de uma ampla gama de condições médicas.

O portfólio de APIs da Brains Bio representa a próxima fronteira, fornecendo aos inovadores farmacêuticos um ingrediente robusto e em conformidade para acelerar o desenvolvimento de tratamentosàbase de canabinóides aprovados pela regulamentação.

Solicitação de Amostras e Consultas

As APIs THC e CBN da Brains Bioceutical Corp. já estão disponíveis para distribuição de amostras. Para mais informações, as empresas farmacêuticas e organizações de pesquisa podem contatar a empresa em ir@brainsbio.com.

Sobre a Brains Bioceutical Corp.

A Brains Bioceutical Corp. é líder global no desenvolvimento e fabricação de APIs de canabinóides naturais para a indústria farmacêutica. Seu foco no avanço da pesquisa com canabinóides se traduz em soluções inovadoras que atendem às necessidades médicas críticas não atendidas, transformando o futuro da medicina.

INFO@BRAINSBIO.COM

BRAINSBIO.COM

1-855-927-2476

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b460b7ca-9a31-4a41-a012-23d26e61ef5d

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9321095)