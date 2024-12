A Boyd Watterson Asset Management tem o prazer de anunciar a nomeação de Don Haisch como seu novo diretor financeiro global (CFO), representando um avanço significativo após a combinação estratégica da Boyd Watterson e da Amber Infrastructure. Esse recém-criado cargo de CFO global supervisionará as operações financeiras da empresa combinada, aprimorando sua estrutura de liderança financeiraàmedida que continua a expandir sua plataforma global de gestão de investimentos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241216464966/pt/

Don Haisch, Global CFO, Boyd Watterson (Photo: Business Wire)

Haisch, que trabalhará no escritório da Boyd em Cleveland, tem uma vasta experiência em gestão de ativos alternativos e finanças imobiliárias. Com mais de duas décadas de experiência executiva, incluindo cargos na Ares Management e na CBRE, Haisch liderará as funções de contabilidade corporativa, orçamento, planejamento e análise financeira e relatórios regulatórios financeiros para a Boyd Watterson e a Amber Infrastructure. O CFO da Boyd Watterson, Chris Ried, e o CFO da Amber, Alex Finch, se reportarão a Haisch em sua função global. A criação da função e a seleção de Haisch foram apoiadas pelas equipes de liderança da Boyd e da Amber, como também pela Hunt Companies, que continua sendo um investidor significativo na empresa controladora comum e facilitou a combinação estratégica.

“Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Don Haischànossa equipe”, disse Brian Gevry, CEO da Boyd Watterson Asset Management. “A ampla experiência de Don e sua abordagem inovadoraàgestão financeira serão inestimáveisàmedida que continuamos a impulsionar o crescimento e oferecer valor aos nossos stakeholders. Essa nomeação é mais um passo essencial para unir as forças da Boyd Watterson, Amber Infrastructure e Hunt Companies”.

Antes de ingressar na Boyd Watterson, Haisch atuou como diretor de contabilidade da Ares Management, onde foi fundamental na supervisão do sucesso financeiro e operacional de suas plataformas de dívidas imobiliárias e secundárias. Sua carreira abrange cargos de liderança em finanças e contabilidade na CBRE e na GE Money, demonstrando sua experiência estratégica no gerenciamento de operações financeiras complexas em organizações globais.

Esta nova posição destaca a importância estratégica da combinação entre a Boyd Watterson e a Amber Infrastructure, que resultou na criação de uma plataforma global de investimentos alternativos, com aproximadamente US$ 35,7 bilhões em ativos sob gestão (AUM) combinados. A plataforma agora se beneficia de maior escala, oportunidades ampliadas de produtos e expertise em classes de ativos diversificados, incluindo imóveis, infraestrutura e renda fixa.

“É uma honra juntar-meàBoyd Watterson em um momento tão significativo da história da empresa”, disse Haisch. “Estou ansioso para contribuir com a visão estratégica da empresa e trabalhar com esta equipe incrivelmente talentosa para aprimorar nossas operações financeiras e gerar valor de longo prazo para nossos clientes”.

Sobre a Boyd Watterson

Fundada em 1928 por sua empresa predecessora, a Boyd Watterson Asset Management, LLC (Boyd) é uma gestora líder de investimentos em imóveis e renda fixa. Com sede em Cleveland, Ohio, a Boyd conta com 130 colaboradores distribuídos em sete escritórios nos Estados Unidos. A empresa administra aproximadamente US$ 18,2 bilhões em ativos sob gestão (AUM) por meio de contas administradas separadamente e diversos fundos com estratégias centradas em imóveis e renda fixa. www.boydwatterson.com

Sobre a Amber Infrastructure Group

A Amber é uma gestora internacional de investimentos especializada na originação de investimentos, gestão de ativos e administração de fundos. Atualmente, a Amber administra ou assessora 8 fundos (2 listados e 6 privados) e diversas contas gerenciadas, com mais de £ 5 bilhões (cerca de US$ 6 bilhões) em fundos sob gestão. Com presença em 12 países, a Amber gerencia 175 investimentos em infraestrutura, representando um total de £14 bilhões (cerca de US$ 17,5 bilhões) em ativos sob gestão. A atividade central da Amber está na gestão de ativos de infraestrutura nos setores público, de transportes, energia, infraestrutura digital e demográfica, atuando internacionalmente. Sediada em Londres, a Amber possui escritórios na Europa, América do Norte, Austrália e Nova Zelândia, empregando mais de 180 profissionais ao redor do mundo.www.amberinfrastructure.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241216464966/pt/

Carolyn Baker

Vice-presidente sênior de Comunicações Corporativas, Hunt Companies

Tel.: +1 856/298-2036

E-mail: carolyn.baker@huntcompanies.com