Vistos EB2-NIW e EB1-A são opções para viver nos EUA

Qual a opção de visto mais adequada para morar e trabalhar nos Estados Unidos? Essa é a dúvida de muitos brasileiros interessados em construir uma vida no país da América do Norte. As categorias variam muito conforme o perfil e os objetivos de cada pessoa, sendo que o EB2-NIW e o EB1-A são vistos como alternativas para profissionais qualificados.

Como explica Murtaz Navsariwala, advogado especializado em imigração para os Estados Unidos, essas duas categorias apresentam semelhanças e não requerem uma oferta de emprego ou do patrocínio de uma empresa estadunidense, tornando-as mais flexíveis em comparação com outros tipos de visto.

“O visto EB2-NIW é destinado a profissionais com diploma avançado ou habilidades excepcionais que consigam demonstrar que sua atuação atende aos interesses nacionais dos Estados Unidos”, afirma Navsariwala.

Ao falar em “interesses nacionais”, o advogado refere-se ao fato de o trabalho do candidato a visto ter potencial para causar um impacto significativo em áreas estratégicas, como economia, ciência ou tecnologia. No entanto, é necessário reunir uma documentação de modo a comprovar que o indivíduo poderá contribuir para o desenvolvimento dos Estados Unidos.

“Para se qualificar, é necessário apresentar um histórico consistente de conquistas relevantes e um plano detalhado que comprove como a atuação do profissional beneficiará o país”, acrescenta. Em seu site oficial, o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS, na sigla em inglês) lista os critérios para ter direito ao visto. O órgão federal é responsável por supervisionar a imigração legal em território estadunidense.

Já o visto EB1-A é destinado a indivíduos com habilidades extraordinárias em áreas como ciências, artes, negócios, esportes ou educação. Para se qualificar, o candidato deve demonstrar, com evidências claras e objetivas, que está entre os melhores profissionais em sua área de atuação, diz Navsariwala.

“Exemplos de comprovação incluem prêmios nacionais ou internacionais, papéis de liderança, publicações e contribuições originais amplamente reconhecidas por especialistas em sua área de atuação”, afirma. Assim como no caso do visto EB2-NIW, o USCIS detalha os requisitos para solicitar o EB1-A em seu site oficial.

Como funciona o processo?

De acordo com o advogado especialista, o processo para solicitar os vistos EB2-NIW ou EB1-A começa com uma avaliação detalhada do perfil do candidato, a fim de verificar se ele atende aos critérios específicos da categoria escolhida.

Em seguida, é necessário reunir a documentação comprobatória, como diplomas, cartas de recomendação, publicações, prêmios e outras evidências que demonstrem as qualificações exigidas. Com esses documentos em mãos, torna-se possível compreender o histórico do candidato e projetar como suas habilidades podem contribuir para a economia e os interesses nacionais dos Estados Unidos.

“Com base nessa análise, é elaborada a petição, incluindo o preenchimento do formulário I-140 e uma argumentação sólida sobre a elegibilidade do requerente. Após o envio da petição à USCIS, é essencial acompanhar o processo de forma diligente, respondendo prontamente a eventuais solicitações de evidências adicionais (RFEs). Caso o visto seja aprovado, o candidato poderá ajustar seu status para residente permanente ou realizar o processamento consular”, detalha Navsariwala.

Por se tratar de um processo que envolve burocracia, legislação e regulamentos imigratórios, Navsariwala diz que muitos brasileiros optam por buscar advogados especializados no tema para aumentar as chances de aprovação.

“Um advogado especializado compreende como os avaliadores estadunidenses pensam e o que procuram em uma petição bem-sucedida. Essa perspectiva é fundamental para apresentar a documentação e os argumentos de forma estratégica e alinhada às expectativas da USCIS”, explica o especialista.

Demanda por profissionais

Com uma nova administração prestes a tomar posse em janeiro de 2025, existe a expectativa de que os Estados Unidos adotem uma política imigratória mais restrita nos próximos anos.

Navsariwala, no entanto, acredita que categorias de visto como o EB2-NIW e o EB1-A tendem a ser menos impactadas por eventuais mudanças promovidas pelo governo do presidente eleito Donald Trump.

“Mesmo diante de possíveis alterações na política, os Estados Unidos continuarão a valorizar a atração de talentos excepcionais. É uma tradição do país favorecer a imigração de profissionais altamente qualificados, especialmente em setores estratégicos que promovem o crescimento econômico e a inovação”, ressalta o advogado.

Como exemplos de setores que tendem a atrair profissionais de elevada capacitação, Navsariwala cita tecnologia (especialmente inteligência artificial, robótica, desenvolvimento de software, cibersegurança e ciência de dados) e energia (o que inclui empresas de petróleo, gás e de infraestrutura energética).

Para saber mais, basta acessar: https://pt.murtazlaw.com/