Renato Mesquita estreia três produções em 2025

O ator, cantor e produtor executivo Renato Mesquita vai estrear três produções em streamings em 2025. Após quatro anos do seu último trabalho como ator, Mesquita retorna à indústria cinematográfica com os filmes "Sombras da Maldade" e “A voz humana", além de uma terceira produção, que ainda segue em desenvolvimento.

Em “Sombras da Maldade”, Mesquita interpreta um detetive recém-chegado aos casos de homicídio, onde trabalha como parceiro de uma investigadora já estabelecida na caça de um serial killer.

Além de ator, Mesquita atuará como produtor executivo da série, que deve estrear em um catálogo mundial de streaming nos próximos meses. O artista de 34 anos, natural de Embu das Artes (SP), já atuou como produtor, ator de filmes e telenovelas e reúne mais de dois milhões de seguidores em suas redes sociais.

Entre os principais trabalhos, Mesquita atuou no filme de longa-metragem “Anjo de Cabelos Longos”, da banda Fernando e Sorocaba. Além disso, trabalhou em minisséries e novelas como “Cobras e Lagartos” e “O Som do coração” como elenco de apoio, fez centenas de publicidades para empresas e produtos como Banco do Brasil (BB) e streaming, e participou da série “O outro lado da pandemia”, na qual performou como protagonista no episódio 6.

“Depois de quatro anos longe dos palcos e das câmeras, estou empolgado com o meu retorno como ator”, revela Mesquita. “Esses anos de pausa foram um tempo de reflexão e crescimento pessoal, e agora sinto que estou preparado para voltar a viver personagens intensos e emocionantes”, afirma.

Para o ator, as três produções cinematográficas que estão agendadas para 2025 são uma oportunidade para mostrar seu trabalho e explorar novos horizontes na carreira. “Sinto que estou entrando em uma nova fase, com uma bagagem diferente e uma energia renovada para atuar em cada projeto”.

Processo de produção e desenvolvimento

Segundo Mesquita, o processo de desenvolvimento e gravação das produções cinematográficas está sendo uma experiência única, porém intensa.

“A correria dos prazos e das demandas de filmagem tem sido desafiadora, e isso significa que o tempo para ensaios não é tão abundante quanto eu gostaria”, afirma. “A logística de filmagens, as trocas de equipe, os deslocamentos e as necessidades do roteiro fazem com que a preparação seja mais rápida, e muitas vezes tenho que me adaptar rapidamente ao que é proposto no momento”, completa.

O ator conta que é grato por todo o tempo que passou no teatro antes de iniciar a nova fase no cinema. “Trabalhar tanto no palco me deu a base sólida e a técnica que agora posso aplicar de forma, mesmo sem os ensaios tradicionais que o cinema exigiria”.

Mesquita conta que, no teatro, aprendeu a lidar com a pressão de uma apresentação ao vivo, a improvisar e a fazer ajustes rápidos quando algo não sai como esperado. “Tudo isso tem sido fundamental para que eu consiga aproveitar ao máximo as oportunidades que surgem nas gravações”.

“A voz humana” é adaptação da peça de Jean Cocteau

Mesquita destaca que o longa-metragem “A Voz Humana” é uma adaptação de uma peça de Jean Cocteau (1889-1963). “Trata-se de uma obra intimista que explora a solidão, a dor e a vulnerabilidade de uma mulher que vive o último dia de uma relação amorosa. A personagem, isolada em sua casa, tenta lidar com a separação de seu amante, comunicando-se com ele apenas por telefone”, detalha.

O artista ressalta que a peça é um monólogo carregado de emoções intensas, onde a mulher revela seus sentimentos de abandono e sua tentativa de manter a conexão com a pessoa que ama, mesmo sabendo que a relação chegou ao fim.

Parceria com assessoria

Recentemente, Mesquita fechou contrato com a assessoria Acervo de Atores. “A empresa possui um longo caminho no mercado, visão estratégica e amplo conhecimento”.

Ele chama a atenção para a importância de uma assessoria especializada para cuidar da carreira tanto no desenvolvimento como na gestão da trajetória profissional. “Um agente atua como intermediário entre o ator e os produtores ou diretores. Além disso, pode ajudar como um conselheiro estratégico, orientando as escolhas de carreira e otimizando as oportunidades”.

Mesquita destaca que um agente confiável não só gerencia e negocia oportunidades, mas também protege o ator de possíveis armadilhas e situações que poderiam prejudicar sua carreira.