PEQUIM, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hui Ho-Kit, um estudante que acabou de terminar seus estudos na Califórnia, retornouàsua cidade natal na Região Administrativa Especial (RAE) de Macau da China com uma nova missão de levar tecnologia robótica de ponta do continente chinês para a cidade. Com o uso dos recursos e das oportunidades proporcionadas pela Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA) ele conseguiu estabelecer sua empresa e se beneficiar do crescente ecossistema tecnológico.

O ambiente empreendedor na GBA é único, disse Hui. "Cada cidade aproveita seus próprios pontos fortes – Macau tem recursos relacionados a Portugal, Hong Kong é forte em finanças e Shenzhen lidera na fabricação inteligente. O trabalho conjunto deles é muito próximo e conveniente."

Sua história destaca uma mudança fundamental em curso em Macau, onde a economia outrora dependente do jogo agora está a abraçar novas indústrias.

A cidade se transformou dramaticamente desde seu retornoàChina em 1999. Historicamente conhecida por seus cassinos e turismo, ela vem mudando constantemente para a diversificação econômica. A GBA teve um papel crucial nesta transformação, proporcionandoàMacau as ferramentas para o desenvolvimento de setores como tecnologia, finanças e cultura. Com a sua integração neste quadro regional mais amplo, Macau hoje em dia, além de ser um centro de turismo é também um centro de inovação.

Em novembro passado, o governo da RAE de Macau divulgou um plano de desenvolvimento para a diversificação econômica adequada da cidade de 2024 a 2028. O documento descreve o planejamento e os arranjos específicos para o desenvolvimento de suas indústrias de turismo e lazer, medicina tradicional chinesa e saúde em geral, finanças modernas, novas e altas tecnologias, convenções e exposições, cultura e esportes.

O plano coincide com uma tendência crescente que destaca o papel da cidade em impulsionar a inovação tecnológica. Nos últimos anos, a receita da colaboração indústria-universidade-pesquisa e o número de projetos de patentes das instituições de ensino superior de Macau continuaram a aumentar. No ano passado, a receita da colaboração indústria-universidade-pesquisa atingiu aproximadamente 475 milhões de patacas (cerca de US $ 59,2 milhões). Mais de 340 patentes foram obtidas entre 2019 e setembro de 2024. Macau também está tornando-se mais ativa no alinhamento com as ambições mais amplas de exploração espacial do continente, tendo lançado o seu primeiro satélite de ciência espacial no Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan em maio passado.

Outra parte fundamental da estratégia de diversificação de Macau envolve a promoção de eventos de grande escala, como o Concurso Internacional de Fogos de Artifício, o Festival Internacional de Música e o Grand Prix. Estes eventos que atraem milhões de turistas todos os anos, estão ajudando a injetar nova energia na economia de Macau e a reduzir a sua dependência de indústrias tradicionais como o jogo, fortalecendo a sua reputação como destino turístico internacional.

O desenvolvimento de infraestruturas é outra força motriz por trás da evolução da economia de Macau. O estabelecimento da Zona de Cooperação Profunda Guangdong-Macau em Hengqin, um distrito na cidade de Zhuhai, no sul da China, melhorou muito a conectividade entre Macau e as cidades vizinhas, como Zhuhai. De janeiro a outubro, o Porto de Gongbei, a fronteira mais movimentada entre Zhuhai e Macau, registou mais de 90 milhões de travessias, com uma média de mais de 300 000 por dia. Este fluxo contínuo de pessoas, bens e serviços fortalece o papel de Macau como centro regional que beneficia o comércio, o turismo e as colaborações transfronteiriças.

O planejamento urbano também evoluiu, com foco no uso mais eficiente da terra e no desenvolvimento sustentável. Cerca de 30% do novo desenvolvimento territorial de Macau agora está ocorrendo na Zona de Cooperação com a promoção da colaboração transfronteiriça e a otimização do espaço. Este desenvolvimento estratégico da terra, em conjunto com a melhoria da infraestrutura, está aumentando a sustentabilidade geral e a integração de Macau na GBA, garantindo assim o crescimento contínuo de forma equilibrada e sustentável.

Para mais informações, visite?

https://news.cgtn.com/news/2024-12-10/Tide-rising-A-new-height-in-Macao-s-economic-diversification-1zdAA4dTila/p.html

Contato: cgtn@cgtn.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9318227)