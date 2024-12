A VentureOne do Advanced Technology Research Council revelou a Nabat, uma nova empresa tecnológica climática que irá conservar e restaurar manguezais e outros ecossistemas na região usando IA e robótica, na Conferência Internacional de Conservação e Restauração de Manguezais em Abu Dhabi.

A Nabat exibiu sua tecnologia avançada, incluindo drones, software impulsionado por IA e mecanismos de semeadura flexíveis, que irão usar para conservar e restaurar milhares de hectares de manguezais nos EAU nos próximos sete anos. Os manguezais armazenam até cinco vezes mais carbono do que as árvores da floresta tropical e são um componente vital do ecossistema dos EAU e da luta mundial contra as mudanças climáticas.

"A Nabat exemplifica como os EAU vêm alavancando tecnologia avançada para beneficiar a humanidade", disse Sua Excelência Faisal Al Bannai, Secretário Geral do Advanced Technology Research Council (ATRC). "Ao unir inovação com ciência, estamos impulsionando esforços para restaurar ecossistemas, melhorar a biodiversidade e intensificar a resiliência climática para acelerar a jornada de nosso país rumoàzero emissão líquida."

"Tecnologia e natureza são vistas com frequência como contraditórias, mas quando combinamos tecnologia com pesquisa baseada em ciência para solucionar problemas cruciais, a tecnologia pode se converter uma das aliadas mais poderosas da natureza", disse a Dra. Najwa Aaraj, Diretora Executiva do Technology Innovation Institute, ramo de pesquisa aplicada da ATRC e desenvolvedora da tecnologia por trás da Nabat. "Nosso sistema está ajudando a resolver diversos desafios críticos referentesàconservação, sendo um dos mais importantes a coleta de dados. Não há dois ecossistemas iguais, com cada um precisando de um enfoque personalizado e orientado por dados."

A IA e a robótica da Nabat permitem mapear, semear e monitorar com precisão, o que garante que a conservação e a restauração sejam adaptadas às necessidades únicas e complexas de cada ecossistema. Ao contrário do plantio tradicional de manguezais, que requer muito trabalho e pode até prejudicar os ecossistemas ao redor, o sistema da Nabat afeta os habitats o menos possível.

Durante a etapa de mapeamento, a tecnologia da Nabat oferece grandes quantidades de dados sobre o solo, bem como densidade, elevação e hidrologia de habitats naturais. O mecanismo de semeadura do drone usa planejamento de trajetória otimizado e padrões de semeadura flexíveis para garantir que as sementes sejam plantadas precisamente e apenas quando necessário. O sistema também tem recursos de monitoramento para ajudar a garantir que as árvores plantadas cresçam com segurança.

A tecnologia da Nabat atua até mesmo em áreas remotas e de difícil acesso, permitindo que os esforços de conservação e restauração sejam ampliados de modo eficiente, minimizando custos.

Reda Nidhakou, Diretor Executivo Interino da VentureOne, empresa controladora da Nabat, disse: "A alma da VentureOne é lançar startups que trazem tecnologia inovadora ao mundo. A tecnologia mais valiosa não é apenas inovadora, eficiente ou lucrativa; o mais importante é que tem um impacto positivo mensurável. Foi um privilégio trabalhar lado a lado com a equipe e nosso ecossistema mais amplo para contribuir para a jornada de sustentabilidade dos EAU de uma maneira tão fundamental."

Embora o foco inicial da empresa seja nos manguezais dos EAU, eles planejam expandir a outras partes da região e atender ecossistemas adicionais, incluindo áreas desérticas, terras agrícolas, florestas e recifes de corais.

