Yakult ganha o prêmio WBA pela oitava vez

A 18ª edição do World Branding Awards (WBA) reuniu as empresas vencedoras de 2024 na Torre de Londres, em 25 de novembro, para celebrar as melhores marcas do mundo. Pelo oitavo ano consecutivo, a multinacional japonesa Yakult está entre as marcas mais reconhecidas pelos consumidores. A Yakult ficou entre as vencedoras internacionais que comprovaram excelência em seus setores e foram nomeadas como ‘Marca do Ano’, com direito ao uso do selo ‘Global Award’ ao longo de 2025.

A premiação é organizada pelo World Branding Forum (WBF), uma organização global sem fins lucrativos sediada em Londres. O WBA homenageia o sucesso e as conquistas de algumas das melhores marcas do mundo como vencedores nacionais, regionais e internacionais. De acordo com o WBF, em média, há apenas cinco marcas vencedoras em cada país, provando que ganhar um World Branding Award é uma conquista notável.

Nesta edição, mais de 100 mil consumidores participaram do processo de nomeação em nível mundial. Os vencedores foram julgados de forma única por meio de avaliação da marca, pesquisa de mercado do consumidor e votação pública on-line. “Para a Yakult, é muito importante estar entre as marcas mais icônicas do mundo, especialmente porque a escolha vem dos consumidores globais”, afirma o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

Para o presidente do World Branding Forum, Richard Rowles, ganhar a Marca do Ano com 70% do poder de voto nas mãos dos consumidores é uma prova da capacidade de uma marca de se conectar com seu público. “É o reconhecimento de que uma marca não apenas atendeu, mas superou as expectativas de seus clientes. É um distintivo de honra que significa o comprometimento de uma marca em agregar valor excepcional, gerar confiança e criar relacionamentos duradouros”, reforça.

Premiações

Prêmio Global

Concedido a marcas verdadeiramente internacionais que estão presentes em dez ou mais países, em três ou mais continentes. Estes são nomes verdadeiramente globais e o prêmio é limitado às 100 principais marcas globais em um determinado ano.

Prêmio Regional

Concedido a marcas líderes em vários países de uma determinada região geográfica.

Prêmio Nacional

Concedido às principais marcas de cada país participante da premiação. São marcas conhecidas em seu país de origem e consideradas verdadeiramente excepcionais. Os vencedores do Prêmio Global não são elegíveis para o Prêmio Nacional.

Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 56 anos em 2024. Para outras informações, basta acessar o site www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

Website: https://www.yakult.com.br/