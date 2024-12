BIC Kids e Cinépolis lançam combo com kit de colorir

A BIC Kids e a rede de cinemas Cinépolis lançam, a partir do mês de dezembro, o Combo Júnior, uma ação voltada para o público infantil que celebra a estreia do novo filme “Moana 2”. O combo estará disponível por um mês em cinemas selecionados e inclui refrigerante, pipoca e um kit de colorir, com dois lápis de cor premium da linha BIC Kids, um marcador de página temático e adesivos personalizados do filme.

A ação tem como objetivo oferecer uma experiência divertida para as crianças, convidando-as a aflorar sua imaginação e conhecer os produtos da linha BIC Kids. Além do combo, em todas as antessalas dos cinemas selecionados haverá uma ativação com photo opportunity, monitores, mesinhas para colorir e muita atividade rolando para a criançada, antes do início de cada sessão.

“Para nós, a colaboração com a Cinépolis é uma oportunidade de tornar o momento do cinema ainda mais especial para as crianças e suas famílias. Queremos estimular o desenvolvimento criativo e proporcionar um momento único de entretenimento, aliado a produtos seguros e de alta qualidade”, comenta Abner Pizzo, Diretor de Marketing da BIC Brasil e Argentina.

A linha BIC Kids, lançada recentemente, inclui produtos variados como lápis de cor premium, canetinhas, giz de colorir e lápis triangulares, todos com formulação segura e não tóxica. O lápis de cor premium apresenta uma estrutura de madeira durável e design desenhado para o público infantil. Seu formato é pensado para facilitar o uso por crianças de todas as idades, proporcionando uma experiência de uso agradável, sem abrir mão da resistência e durabilidade.

A parceria entre a BIC e a Cinépolis reforça o compromisso de ambas as marcas em criar momentos significativos para as famílias e incentivar o uso de produtos que complementam a diversão com criatividade e aprendizado. Toda ativação é coordenada pela agência Accuracy.

Serviço: BIC Kids e Cinépolis

- Cinépolis Iguatemi Alphaville (04/12 a 08/12) das 13h às 22h - Barueri

- Cinépolis Jardim Oriente (11/12 a 15/12) das 13h às 22h – São José dos Campos.

- Cinépolis Metro Itaquera (18/12 a 21/12) das 13h às 22h – São Paulo

Website: https://bickids.bic.com/pt-br