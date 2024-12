Conteinerização reduz até 30% do CO? na coleta de resíduos

No Brasil, a conteinerização tem se consolidado como uma solução altamente eficiente para o armazenamento e transporte de resíduos sólidos urbanos. A Contemar Ambiental, empresa especializada nessa prática, explica que a conteinerização não apenas aprimora a logística e a organização das cidades, mas também desempenha um papel crucial na mitigação dos impactos ambientais. Além disso, afirma que, ao otimizar as rotas de coleta, essa solução contribui para a redução de até 30% nas emissões de CO? geradas pelos caminhões de coleta.



Caminhões de coleta são os veículos que mais emitem CO? no Brasil, aponta estudo

Um estudo publicado pela ABREMA, realizado com 15,7 mil veículos em todo o Brasil, revelou que o transporte de resíduos é o setor que mais emite dióxido de carbono (CO?) por quilômetro rodado. Segundo o levantamento da EcoFrotas, empresa especializada em gerenciamento de frotas, os caminhões de coleta de lixo emitem, em média, 1,24 kg de CO? por quilômetro percorrido, liderando o ranking de emissões. Em seguida, estão os veículos do setor químico, com uma emissão média de 1,11 kg de CO? por km, e as máquinas agrícolas e pesadas, que liberam cerca de 1,02 kg de CO? por km.

Solução apresentada pela Contemar Ambiental

De acordo com a Contemar Ambiental, a implementação dessa tecnologia permite o replanejamento das rotas de coleta, resultando em uma redução de até 30% nos quilômetros percorridos pelos caminhões. Isso representa uma economia de aproximadamente 37,2 kg de CO? a cada 100 km rodados, tornando a operação mais eficiente e sustentável.

Além disso, a tecnologia melhora a organização urbana, reduzindo custos operacionais e elevando os padrões de limpeza. "A conteinerização é uma ferramenta essencial para enfrentar os desafios climáticos. Estamos comprometidos em transformar a coleta de resíduos em uma atividade mais sustentável e alinhada às metas globais de preservação ambiental", afirma o Diretor Geral da Contemar Ambiental, Ignácio Arriola.

Com foco na sustentabilidade, a Contemar Ambiental reafirma seu papel no setor de resíduos, promovendo um futuro mais verde e resiliente para as cidades brasileiras.





Website: https://contemar.com.br/