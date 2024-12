Vendas de carros usados pode bater recorde em 2024

Diante do alto valor dos carros zero quilômetro, o mercado de veículos usados e seminovos no Brasil tem se destacado, registrado um crescimento expressivo em 2024. Dados da Federação Nacional dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), apontam que o segmento já alcançou a marca de 14,3 milhões de unidades vendidas em 2024, um aumento de 9,5% em relação ao ano anterior.



Outro ponto positivo que aponta para um novo recorde é o crescimento de 5,2% nas negociações de novembro, tanto em números absolutos como na média por dia útil, em comparação com o mesmo mês de 2023. Com isso, a expectativa do setor é atingir algo perto de 15,5 milhões de veículos negociados neste ano.



De acordo com Hamilton Junio Tavares, especialista em consulta veicular e fundador da Check Carro, a preferência por carros usados também se deve à maior diversidade de modelos disponíveis e à valorização de veículos seminovos, que combinam bom estado de conservação com preços competitivos.



No entanto, ele afirma que o aumento nas vendas do segmento também acende um alerta sobre a importância de procurar por veículos com histórico transparente e documentação em dia. “Empresas que atuam nesse setor devem aproveitar esse crescimento investindo em processos confiáveis, como a consulta veicular, para garantir negociações sólidas e conquistar ainda mais clientes”.



A consulta veicular é uma estratégia que pode ser utilizada tanto pelos clientes finais quanto pelas revendas de carros para garantir que os veículos estejam em boas condições e sem histórico de acidentes ou problemas mecânicos, por exemplo.



Para os clientes, realizar uma consulta veicular é uma forma de proteger seu investimento e evitar surpresas desagradáveis após a compra. “Antes de adquirir um carro usado, é fundamental realizar um processo completo para garantir uma compra segura”, ressalta o especialista.



“Informações detalhadas sobre leilões, sinistros, histórico de batidas, multas, restrições judiciais, débitos pendentes, além de verificações no chassi e do Renavam, são indispensáveis”, completa o empresário.



Ele destaca que as revendas de carros também podem se beneficiar dessa prática ao oferecer um serviço adicional, focando em aumentar a confiança dos clientes e garantir um diferencial competitivo no mercado.



“A consulta veicular é uma ferramenta para garantir um estoque de qualidade. Com ela, é possível verificar até mesmo o número de proprietários anteriores. Ao oferecer este serviço, as revendas demonstram transparência e compromisso com a qualidade dos veículos vendidos”, avalia Tavares.



Por meio da ferramenta Check Carro, tanto as revendas quanto quem deseja adquirir um automóvel pode ter acesso aos históricos de leilões, de batidas, de roubos e furtos e de proprietários, multas pendentes, restrições judiciais, sinistros e débitos, além de verificação de gravame, chassi, Renavam, características do veículo e tabela Fipe.



“Ter acesso ao histórico completo do veículo pode proteger contra adquirir carros com problemas ocultos, evitando prejuízos financeiros e aumentando a transparência. Ao oferecer veículos com documentação em dia e sem irregularidades, a empresa fortalece a credibilidade no mercado e constroi confiança com os compradores”, conclui o empresário.



