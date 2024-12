Grupos de Discussão em CSC brasileiros trocam boas práticas

O IEG coordena Grupos de Discussão sobre Centros de Serviços Compartilhados (CSCs) há mais de 15 anos, promovendo encontros e dinâmicas que facilitam a troca de boas práticas entre as empresas participantes.

Atualmente, seis grupos integram essa iniciativa: Compartilha, Coopera+, GESC, Inova, SOMAR e Transforma, que reúnem mais de 140 empresas de todo o Brasil. Juntas, elas somam mais de 30 mil funcionários atuando em CSCs, tendo o objetivo de contribuir para o desenvolvimento contínuo do modelo no país.

Cada grupo inclui empresas que possuem ou estão implementando um CSC e se encontram para compartilhar novidades e discutir melhores práticas. Durante as reuniões, as empresas atualizam as demais sobre projetos em andamento ou concluídos, participam de apresentações e debatem o tema central do encontro, gerando reflexões e insights. Com participantes de diferentes portes e níveis de maturidade, os encontros oferecem um ambiente propício para benchmarkings, pesquisas e troca de experiências constantes.

Em 2024, foram realizados 24 encontros presenciais em sedes de empresas como Ambev, Elopar, Localiza, Natura, Petrobras, Siemens, e Suzano, entre outras, espalhadas pelo Brasil, promovendo o debate mais aprofundado de temas como CSC como parceiro de negócio, expansão de serviços, gestão por dados, globalização do CSC e novas tecnologias sendo utilizadas no CSC.

Além dos encontros, as empresas que participam dos grupos também respondem a pesquisas rápidas sobre temas específicos, proporcionando trocas de experiências mais organizadas sobre assuntos que nem sempre são abordados nas reuniões.

Em 2024, mais de 400 pesquisas foram aplicadas, abrangendo temas como Centros de Excelência (CoE), experiência do cliente, indicadores, inovação, inteligência artificial (IA), retenção de talentos e RPA, nos seis grupos de discussão.

Para trocas ainda mais dinâmicas, os membros também interagem através de grupos no WhatsApp, nos quais líderes de CSC conseguem compartilhar informações e trocar ideias em questão de minutos, fortalecendo ainda mais o networking.

Website: http://www.ieg.com.br