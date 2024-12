Mundo Corporativo

Cabotagem em Manaus busca reduzir custos e impacto ambiental

A cabotagem, como alternativa logística estratégica no Brasil, oferece benefícios como redução de custos, maior capacidade de carga e menor impacto ambiental. A Complex expande sua operação de cabotagem em Manaus, visando eficiência e sustentabilidade, com destaque para a segurança e a redução de CO?.