ITAÚSA S.A. (“Companhia”) (B3: ITSA3, ITSA4) comunica aos acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, reunido nesta data, deliberou declarar juros sobre o capital próprio no montante bruto de R$ 630 milhões (R$ 0,0581 por ação), correspondente ao montante líquido de R$ 535 milhões (R$ 0,049385 por ação), considerando a retenção de 15% de imposto de renda na fonte, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos.

Esses juros, imputados ao valor do dividendo do exercício de 2024, terão como base de cálculo a posição acionária final do dia 11 de dezembro de 2024 e serão pagos até 30 de abril de 2025.

São Paulo (SP), 6 de dezembro de 2024

ALFREDO EGYDIO SETUBAL

Diretor de Relações com Investidores

Website: https://www.itausa.com.br