Fórum O Otimista Brasil reúne líderes para discutir o futuro do país

São Paulo recebe no dia 9 de dezembro, no Centro de Convenções da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), a edição paulista do Fórum O Otimista Brasil. A partir das 8h, o evento reunirá uma série de personalidades do cenário político, empresarial e intelectual para discutir temas essenciais para o futuro do país, como educação, inovação, justiça, democracia, sustentabilidade e comunicação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através da plataforma Sympla.

Entre os nomes confirmados para o evento estão Ciro Gomes, ex-ministro da Integração Nacional e ex-governador do Ceará; Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza; Tabata Amaral, deputada federal por São Paulo; Rafael Urenha, sócio-fundador e Chief Creative Officer da GALERIA; e Lu Alckmin, segunda-dama do Brasil. O evento também contará com a participação de Márcio França, ministro do Empreendedorismo, entre outras personalidades.

Durante o Fórum, os participantes irão debater o impacto da educação e da cultura na transformação social, com a presença de especialistas como Luís Sobral, CEO da FAAP, Ari de Sá Neto, CEO da Arco Educação, e Preto Zezé, conselheiro da CUFA. Outro painel abordará a relação entre segurança jurídica e desenvolvimento econômico, com a participação de Valdetário Monteiro, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A inovação, a sustentabilidade e o empreendedorismo também serão temas centrais, com Luciana Costa, diretora do BNDES, e Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, trazendo suas perspectivas sobre as tendências tecnológicas e práticas de sustentabilidade ambiental, social e governança (ESG). A comunicação digital e seus desafios no Brasil em transformação estarão em foco com Luiz Lara, presidente do Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp), e Regina Bucco, diretora da Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER).

O evento será encerrado com uma discussão sobre o futuro do Brasil, reunindo Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal, e Mauro Benevides Filho, deputado federal, para construir uma agenda para o país. O Fórum O Otimista Brasil São Paulo se apresenta como uma oportunidade para refletir sobre os grandes desafios do Brasil e debater soluções com algumas das principais lideranças do país.

A edição paulista do Fórum marca a expansão do evento para novos centros de influência, como São Paulo e Brasília, fortalecendo o diálogo entre diversos setores e ampliando sua abrangência. Para Adriano Nogueira, presidente do Grupo Otimista, a realização do evento em São Paulo é um marco estratégico. "O Fórum O Otimista Brasil é um espaço importante para refletirmos sobre o futuro do país, reunindo grandes nomes para debater temas fundamentais para a nossa sociedade e o desenvolvimento do Brasil", afirma.