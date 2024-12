Lideranças debatem o futuro das finanças sustentáveis

A cidade de Brasília foi palco da segunda edição do 3F - Futuro, Finanças e Florestas no último dia 10 de outubro. O evento é um dos principais fóruns de debate sobre sustentabilidade, finanças e inovação no Brasil. Promovido pela Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac), com o apoio do Banco Central do Brasil (BCB) e patrocínio de ESGreen, Caixa, Governo Federal e AWS, o encontro reuniu um público diversificado, incluindo líderes reguladores, empresários, acadêmicos e especialistas em finanças sustentáveis.

Ao longo de um dia inteiro de programação, os participantes tiveram acesso a painéis e palestras que abordaram assuntos como economia verde, desafios climáticos e regulação financeira. Entre os palestrantes, destacaram-se líderes do setor público e privado, que compartilharam suas visões sobre o impacto das mudanças climáticas na economia e as soluções necessárias para mitigar seus efeitos.

O evento abordou como a sustentabilidade está redefinindo o Sistema Financeiro Nacional (SFN) em um cenário global marcado por mudanças climáticas e pressões por transições econômicas mais verdes.



Este alinhamento reflete a Agenda BC# do Banco Central, que estabeleceu a sustentabilidade como um de seus pilares estratégicos. O objetivo do 3F foi estimular discussões que transformem o setor financeiro em um catalisador de mudanças positivas e integradas à sociedade.

Para Rodrigoh Henriques, Diretor de Inovação e Estratégia da Fenasbac, “o cenário global reforça a necessidade de olharmos cada vez mais para as mudanças climáticas e, de forma integrada, pensarmos como a inovação pode impulsionar uma transição sustentável no SFN, gerando benefícios para toda a sociedade”.

Discussões em destaque

O público pôde acompanhar discussões sobre temas de relevância, como "Transição Sustentável e o Sistema Financeiro Nacional: Riscos e Oportunidades", "Investimento de Impacto e Filantropia", e "Sistemas Agroflorestais: Disseminação e Financiamento". Os palestrantes exploraram os desafios e as oportunidades que surgem na interseção entre inovação tecnológica e sustentabilidade, destacando o papel do setor financeiro na promoção de agendas transformadoras.

De acordo com Henriques, o 3F representou uma oportunidade para reunir lideranças de diferentes setores e provocar abordagens profundas sobre como o sistema financeiro pode atuar como motor para uma transição sustentável. “Nosso objetivo é que essas conversas não apenas inspirem, mas também impulsionem ações concretas que contribuam para o desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental,” afirma.