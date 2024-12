A DunhamTrimmer, líder mundial em inteligência de negócios para os setores de biocontrole, bioestimulantes, biofertilizantes e nutrição especializada, sente o prazer de anunciar a contratação de Ignacio Moyano Córdoba como Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios para a América Latina.

Com mais de 20 anos de experiência no setor agrícola, Ignacio ocupou funções estratégicas como Diretor Geral da Stoller Brasil, Stoller Argentina e outras subsidiárias na América Latina, bem como Diretor de Negócios da Rizobacter Brasil. Sua carreira se distingue por implementar soluções inovadoras e desenvolvimento de mercados-chave na região.

A contratação de Ignacio fortalece o compromisso da DunhamTrimmer com o crescimento sustentável e a inovação no setor agrícola. Seu profundo conhecimento em biotecnologia, nutrição vegetal e fisiologia de culturas, combinado com sua capacidade de iniciar bons relacionamentos com parceiros e produtores, será de grande valor para expandir a empresa na América Latina.

"A vasta experiência de Ignacio em desenvolvimento de negócios e seu foco em soluções biológicas se alinham perfeitamente a nossa missão de oferecer inteligência de mercado de alto nível", disse Mark Trimmer, Presidente e Sócio-Fundador da DunhamTrimmer. "Sua liderança irá intensificar nossa presença na América Latina e irá agregar valor significativo a nossos clientes na região."

Ao longo de sua carreira, Ignacio demonstrou uma habilidade excepcional para liderar equipes de alto desempenho e promover inovação em mercados dinâmicos. Sua visão estratégica e compromisso com a sustentabilidade foram fundamentais para transformar práticas agrícolas na América Latina.

"É uma honra fazer parte da DunhamTrimmer, uma organização reconhecida por sua excelência em inteligência de negócios e soluções agrícolas", disse Ignacio Moyano Córdoba. "Estou na expectativa de contribuir para o crescimento da empresa na América Latina e cooperar com a talentosa equipe, a fim de impulsionar a inovação e a sustentabilidade no setor agrícola."

Com a chegada de Ignacio, a DunhamTrimmer reafirma sua posição como o principal recurso para clientes que buscam dados e inteligência de negócios nos mercados de biocontrole, bioestimulantes e biofertilizantes, bem como em estratégias de distribuição a nível latino-americano.

Sobre a DunhamTrimmer

A DunhamTrimmer é a principal empresa de gestão empresarial, marketing estratégico, pesquisa de mercado e inteligência com foco singular em Mercados Biológicos Mundiais para agricultura (setores de biocontrole / biopesticida, bioestimulante, biofertilizante e fertilizantes com valor agregado). Desde 2011, a DunhamTrimmer atende seus clientes com detalhados estudos personalizados para cada cliente, bem como uma gama em expansão de relatórios multicliente sobre as empresas e produtos nestes setores. Entre sua gama diversificada de clientes, a DunhamTrimmer conta com empresas internacionais de proteção de cultivos e fertilizantes a nível mundial, fabricantes de biopesticidas, bioestimulantes e biofertilizantes, empresas de investimento e produtores / processadores / empresas de marketing de alimentos.

