Revisão preventiva do veículo garante segurança na viagem

As férias do final do ano estão chegando e motoristas não devem deixar para a última hora a revisão do veículo. Viajar em segurança começa com revisão preventiva do carro, deixando tudo em ordem e em boas condições. os desgaste natural das peças ocorre e há a necessidade de verificar vários itens dos sistemas de suspensão, freio e transmissão, além dos pneus e óleo lubrificante.

Todos os componentes precisam estar funcionando corretamente para que tudo corra bem e em segurança . A checagem preventiva é primordial para isso, além também de ser uma forma de diminuir os gastos com manutenção, pois levar o veículo à oficina quando já apresenta algum problema acaba sendo mais oneroso.

"Para evitar paradas inesperadas na estrada por falha de algum componente, o veículo deve passar por uma oficina de confiança para avaliar as condições de diversos itens”, comenta Leandro Leite, coordenador de Assistência Técnica e Garantia da Nakata, ressaltando também que, além de eliminar o risco de dor de cabeça durante a viagem com o veículo, fazer manutenção preventiva pode evitar desgaste prematuro de componentes e, no geral, é mais barata que a corretiva.

"No checklist, a revisão deve abranger itens do motor, óleo e filtros, correia dentada, líquido de arrefecimento, sistema de iluminação, limpador de para-brisa, pneus, sistema de freio e seus componentes, como discos, pastilhas, tambor, sapata, fluido e se há vazamentos, o sistema de transmissão e suspensão requerem atenção", comenta Leite.

No caso da transmissão, o coordenador recomenda checar, por exemplo, as juntas homocinéticas. Já no sistema de suspensão, há amortecedores, molas, bandeja, buchas, pivô, coxim, entre outros.

Outro ponto importante que Leite destaca é importante avaliar filtros, óleo lubrificante, pneus, motor, fluido do radiador, sistema elétrico e até passar um scanner no motor.

Por fim, caso haja a necessidade de substituir peças, ele orienta que a melhor escolha é optar por itens de qualidade e compatíveis com o modelo, ano, versão e outras características do veículo.

