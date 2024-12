A Thalesanunciou hoje o lançamento do Data Risk Intelligence, uma solução inovadora do Imperva Data Security Fabric (DSF) que aborda proativamente os perigos relacionados aos dados em qualquer lugar. Esta é a primeira solução que combina os recursos de identificação de riscos e ameaças do Imperva Data Security Fabric com os recursos de proteção de dados da Thales CipherTrust Data Security Platform, depois da aquisição estratégica da Imperva pela Thales em dezembro de 2023.

Na era digital atual, as empresas enfrentam desafios para gerenciar a segurança em uma área constantemente ameaçada, mantendo a conformidade com os padrões regulatórios. Com os dados e operações espalhados pela nuvem, sistemas locais e híbridos, as equipes de segurança precisam ter uma visão permanente e ampla de onde estão os seus dados, os tipos de dados que possuem e os riscos potenciais para esses dados. De fato, de acordo com o Relatório de Ameaça de Dados da Thales de 2024, 93% das empresas relataram um aumento nas ameaças em comparação ao ano anterior.

A inteligência combinada e insights contextuais do Data Risk Intelligence proporcionam uma visão unificada dos riscos para dados essenciais, além de uma visão única da força da criptografia para os dados em todo o patrimônio de dados de uma empresa. Com a melhoria da visibilidade, o Data Risk Intelligence capacita CIOs, CISOs e especialistas em risco de dados a identificarem com precisão os dados mais críticos que estão sob risco por gravidade e probabilidade, permitindo que priorizem efetivamente a mitigação de riscos, com recomendações claras para ações corretivas.

O Data Risk Intelligence oferece uma pontuação de risco altamente confiável e diretrizes claras para ações corretivas baseadas em inúmeros indicadores de risco de dados por meio de análises avançadas, baseadas em permissões de usuários, vulnerabilidades de fontes de dados, uso de criptografia segundo os padrões do NIST, monitoramento de atividades suspeitas e outras informações personalizadas.

Todd Moore, vice-presidente de Produtos de Segurança de Dados da Thales, disse: “A capacidade de analisar o risco de dados nas dimensões-chave de risco organizacional, risco de ativos e risco regulatório em um único lugar é extremamente relevante. O Data Risk Intelligence é a primeira de muitas integrações entre as plataformas Thales e Imperva que capacitam nossos clientes a protegerem seus dados e todos os procedimentos para isso. Por meio de nossas plataformas combinadas, a Thales tem todas as ferramentas para ajudar nossos clientesa entenderem seus riscos de segurança de dados e fornecer um conjunto claro de ações para mitigar estes riscos”.

“Os riscos associados aos dados empresariais são multidimensionais e as empresas enfrentam dificuldades para lidar com o grande número e a amplitude desses riscos, enquanto mantêm as operações comerciais ideais”, disse Jennifer Glenn, diretora de Pesquisa, Segurança de Dados e Informações no IDC Security and Trust Group. “A centralização da visibilidade e do gerenciamento dos riscos de dados proporciona um panorama valioso sobre os dados e suas vulnerabilidades, permitindo que as empresas deem prioridadeàproteção nas áreas em que é mais relevante.”

Principais benefícios do Data Risk Intelligence:

Priorização de riscos aprimorada: combina a inteligência sobre riscos do Data Security Fabric e da CipherTrust Data Security Platform para fornecer pontuações de risco precisas que promovem decisões confiantes.

combina a inteligência sobre riscos do Data Security Fabric e da CipherTrust Data Security Platform para fornecer pontuações de risco precisas que promovem decisões confiantes. Visibilidade abrangente: proporciona uma visão abrangente dos perigos dos dados em sua totalidade, diminuindo a complexidade, fornecendo indicadores de risco e sugerindo medidas de proteção.

proporciona uma visão abrangente dos perigos dos dados em sua totalidade, diminuindo a complexidade, fornecendo indicadores de risco e sugerindo medidas de proteção. Indicadores de risco personalizáveis: permite que as empresas ajustem os indicadores de risco ao seu ambiente específico, destacando as ameaças mais relevantes.

permite que as empresas ajustem os indicadores de risco ao seu ambiente específico, destacando as ameaças mais relevantes. Integração de criptografia: aproveita os recursos de criptografia da CipherTrust Data Security Platform para garantir proteção de dados em todos os níveis.

aproveita os recursos de criptografia da CipherTrust Data Security Platform para garantir proteção de dados em todos os níveis. Análise avançada: utiliza indicadores de risco comportamental com base em postura e aprendizado de máquina para identificar e dar prioridade aos dados de maior risco.

O DSF Data Risk Intelligence está disponível para clientes que já possuem a licença do Data Security Fabric Data 360.

Sobre a Thales

Thales (Euronext Paris: HO) é líder mundial em tecnologias avançadas especializadas em três domínios de negócios: defesa e segurança; aeronáutica e espaço; e identidade e segurança digital.

Ela desenvolve produtos e soluções que ajudam a fazer do mundo um lugar mais seguro, ecológico e inclusivo.

O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento, principalmente em áreas fundamentais de inovação, como IA, cibersegurança, tecnologias quânticas, tecnologias de nuvem e 6G.

A Thales tem cerca de 81.000 funcionários em 68 países. Em 2023, o Grupo gerou vendas de € 18,4 bilhões.

