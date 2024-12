Na era da tecnologia, os equipamentos eletrônicos se tornaram itens indispensáveis no dia a dia da população. Projetados para facilitar as tarefas cotidianas e a comunicação entre os indivíduos, fabricantes de aparelhos eletrônicos investem em qualidade e eficiência para atrair cada vez mais consumidores.



No entanto, a busca por itens com valor mais baixo e que caibam no orçamento tem levado a contrabandos que podem prejudicar o cliente final. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Procon-SP, cerca de 63% dos entrevistados dizem já ter recebido um produto falsificado ao invés do original. Entre eles, 33,79% responderam que o fato ocorreu diversas vezes.



Para o CEO da Global Projetores, Eduardo Vieira, muitos consumidores são atraídos pelo preço baixo de alguns produtos, mas não se atentam às especificações técnicas e a fatos importantes como prazos de garantia e se existem centros técnicos autorizados para possível manutenção do item.



“Infelizmente, muitas fabricantes têm produzido equipamentos de baixa qualidade e, consequentemente, com preços menores, idênticos aos de grandes marcas, a fim de conquistar mercado. Isso faz com que o consumidor acabe caindo em armadilhas e compre produtos falsificados, longe das reais especificações”, comenta Eduardo.



O especialista afirma ainda que esses produtos podem dar problemas com maior frequência, além de terem uma vida útil reduzida e o valor de um possível conserto não compensar para o consumidor. “O ideal é que a pessoa compre itens de marcas reconhecidas no mercado, que ofereçam garantia e uma rede técnica especializada. Fuja de produtos falsificados para evitar dor de cabeça no futuro”, avalia.



Atenção para a compra de produtos originais



Eduardo afirma que o passo mais importante é procurar o item desejado diretamente nas lojas oficiais dos produtos, seja pela internet ou em ambiente físico. “Procure sempre pelo fabricante ou pelo distribuidor do produto e peça a lista de lojas autorizadas para a revenda. Geralmente, também é possível obter os locais que prestam serviços de manutenção e oferecem peças de reposição também originais”.



O especialista ressalta ainda que um fator importante que pode diferenciar um item original de um falsificado, principalmente no setor de projetores, é a garantia oferecida no momento da venda. “Embora muitas lojas falem que tem garantia, o ideal é ligar para o fabricante ou distribuidor e confirmar se a mesma é uma revendedora autorizada”.



“Se a compra for realizada em uma revenda autorizada, a garantia tende a ser maior, variando de um a cinco anos, a depender da marca. Além de você não depender da loja onde comprou, caso ocorra algum problema, é possível levar a qualquer autorizada. Se um vendedor diz que o item não tem garantia, desconfie. Mesmo assim, tratando-se de um item durável, como é o caso de um projetor, a loja é obrigada a dar garantia de três meses”, completa Eduardo.



Sobre a Global Projetores



Há quase 30 anos no mercado, a Global Projetores é autorizada pelas principais marcas de projetores e oferece produtos como telas de projeção, projetores, home teathers, e demais acessórios de marcas voltadas ao mundo corporativo, para projetos de imagens em igrejas e uso residencial.



Para saber mais, basta acessar: https://www.globalprojetores.com.br/