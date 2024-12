Black Friday sem fraudes: especialista dá dicas essenciais

Com a proximidade da Black Friday, um período conhecido pelas promoções atrativas, surge a necessidade de atenção redobrada para evitar armadilhas e garantir que as compras realmente resultem em economia. Pensando nisso, a especialista em finanças e empresária Ítala dos Santos elaborou 12 dicas indispensáveis para que as mulheres possam aproveitar a data com segurança e inteligência financeira, evitando fraudes e falsas ofertas.

"A Black Friday é uma grande oportunidade para economizar, mas também é o momento em que muitas pessoas caem em armadilhas que comprometem o planejamento financeiro", alerta Ítala, especialista em educação financeira para mulheres.

O final de novembro se tornou sinônimo de expectativas e oportunidades de compras, mas também é um terreno repleto de falsas promoções que podem colocar em risco o orçamento familiar. Segundo Ítala, "a autonomia financeira feminina é uma ferramenta poderosa para garantir escolhas conscientes e seguras". Nesse cenário, estar bem preparada é fundamental para transformar a data em uma oportunidade real de economia.

Para a especialista, o desafio para muitas mulheres vai além de apenas encaixar as compras no orçamento. Trata-se de saber maximizar o valor investido, evitar promoções enganosas e manter o controle financeiro. "Frequentemente, as ofertas da Black Friday não refletem os descontos reais prometidos, o que torna essencial adotar uma abordagem estratégica para as compras", explica Ítala.

Abaixo, a especialista elenca 12 dicas importantes para uma Black Friday sem arrependimentos:

Organizar uma lista de compras: Antecedência com que realmente deseja e precisa, incluindo possíveis presentes de Natal, para evitar compras por impulso.



Pesquisar antes de comprar: Ferramentas como Google Shopping são aliadas para comparar preços e identificar o valor real dos produtos antes da data.



Definir um orçamento máximo: Criar um limite de gastos e seguir rigorosamente.



Escolher os cartões certos: Dar preferência a cartões que ofereçam benefícios como cashback, milhas ou pontos.



Optar por métodos de pagamento com proteção: Escolher formas de pagamento que incluam proteção de compra ou garantia estendida.



Parcelar com consciência: Aproveitar parcelamentos sem juros, mas evite comprometer o orçamento futuro.



Negociar sempre: Perguntar sobre descontos adicionais para pagamento à vista.



Apostar em negociações estratégicas: Caso o desconto à vista seja válido apenas para Pix ou débito, tentar negociar condições similares para pagamento em cartão.



Evitar descontos baixos: Descontos menores que 5% não valem a pena, pois correspondem apenas à inflação anual.



Aproveitar investimentos: Utilizar rendimentos de investimentos para garantir descontos mais vantajosos.



Priorizar parcelas sem juros: Caso o desconto à vista não seja significativo, é preferível o maior número de parcelas sem juros.



Ficar atenta às pegadinhas: Evitar produtos de mostruário ou de fim de linha que possam ter descontos semelhantes em outras épocas do ano.

Além dessas orientações, Ítala reforça a importância da educação financeira como um pilar essencial para garantir que as mulheres tomem as rédeas de suas finanças. "A Black Friday pode ser uma grande chance de economizar, mas também é um momento em que muitas pessoas comprometem o planejamento financeiro de um ano inteiro", alerta.

Fundadora da Multiplique Educação Financeira, Ítala dos Santos nasceu em Maceió (AL). Ex-policial militar e federal, construiu uma escola de finanças para mulheres. Por meio da educação financeira, superou dívidas e alcançou a liberdade econômica. Seu lema, "quanto mais mulher rica no mundo, melhor", reflete sua missão de empoderar financeiramente o público feminino.

Website: https://www.instagram.com/multiplique.ef/