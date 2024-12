American Tourister apresenta novos portfólios com Shield Pro

A American Tourister, marca global do setor de malas e acessórios de viagem, apresenta uma nova proposta de design e cores no Brasil, com modelos desenvolvidos aos viajantes aventureiros. A companhia também anuncia a incorporação da tecnologia Shield Pro às suas novas coleções.

Fundada há mais de 90 anos pelo imigrante polonês Sol Koffler, a American Tourister surgiu com o objetivo de atender à necessidade do mercado ao introduzir malas rígidas e mais duráveis.

Como parte de sua estratégia para se alinhar ainda mais com sua missão e seu compromisso com a inovação e qualidade, a marca desenvolveu a tecnologia Shield Pro, que já está presente nas novas coleções no Brasil e será incorporada em todos os futuros modelos de malas em polipropileno.

“A tecnologia Shield Pro é um sistema desenvolvido para oferecer maior resistência e durabilidade às malas de viagem. Ela é projetada para proteger a bagagem contra impactos e danos durante o transporte, especialmente em situações de manuseio brusco, como ocorre no processo de triagem nos aeroportos ou no transporte em carros e outros meios de transporte”, explica Fernanda Segalla, Marketing Manager do grupo Samsonite.

“A Shield Pro funciona como uma camada de proteção extra, sem comprometer o seu peso ou a sua praticidade. Essa tecnologia envolve o uso de materiais mais resistentes e reforços estratégicos na construção da mala, que ajudam a evitar danos causados por arranhões, quedas ou pressões externas. O resultado da tecnologia aplicada à mala busca garantir uma maior durabilidade e resistência ao desgaste”, acrescenta Fernanda.

As coleções com esta tecnologia já podem ser encontradas nas lojas físicas e site oficial da marca no Brasil.

Website: https://samsonite.com.br/pages/american-tourister