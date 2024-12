Especialista ensina como planejar as férias perfeitas

Para muitos profissionais, as férias são um momento muito aguardado, uma pausa essencial para renovar as energias e cuidar do bem-estar. Ainda assim, o maior desafio costuma ser se desconectar de verdade do trabalho, deixando de lado as responsabilidades, as demandas e as preocupações que fazem parte da rotina.

Segundo Milve Inouye, Gerente de People & Culture no ManpowerGroup Brasil, a importância de uma pausa vai além do lazer. “As férias são essenciais para a recuperação física e mental, permitindo que o profissional retorne com energia renovada, maior foco e novos insights”, afirma.

Planejamento prévio do período de descanso

De acordo com Inouye, o primeiro passo para aproveitar as férias é o planejamento, tanto pessoal quanto profissional. Ela recomenda que cada pessoa reflita sobre suas preferências para o período, seja para viajar e conhecer novos lugares, ou simplesmente relaxar em casa. “Planejar o que se deseja fazer ajuda a criar um roteiro alinhado às expectativas pessoais,” comenta a gerente.

No ambiente de trabalho, o planejamento também é crucial. Inouye orienta que, assim que as datas forem confirmadas, o profissional informe sua equipe e delegue algumas tarefas, priorizando a conclusão de projetos que não podem ser passados a colegas. “Quando há um bom planejamento, a equipe consegue se organizar sem sobrecarga, facilitando a desconexão de quem está saindo de férias,” explica.

Estabelecimento de limites e desconexão real

Inouye destaca que é comum que alguns profissionais sintam dificuldade em estabelecer limites durante o período de descanso. “Definir, junto à liderança, expectativas claras sobre a comunicação durante as férias é fundamental para o período ser respeitado,” ela comenta. Além disso, segundo um estudo da plataforma ELVTR, cerca de 57% dos trabalhadores relatam ansiedade por não verificarem e-mails de trabalho durante as férias, e 68% admitem trabalhar mesmo enquanto deveriam estar descansando.

Para casos em que o profissional se sente impelido a verificar e-mails, Inouye sugere uma alternativa: “Reservar um momento específico para se atualizar pode reduzir a ansiedade, garantindo que o restante do dia seja dedicado ao descanso.” Dessa forma, o profissional consegue se desconectar e aproveitar o período de férias.

Reintegração pós-férias

O retorno ao trabalho após as férias pode ser tão importante quanto o período de descanso em si. Inouye recomenda que o profissional retome gradualmente suas atividades, revisando pendências e priorizando tarefas. “Um retorno gradual ajuda a evitar sobrecargas e a manter o equilíbrio conquistado durante as férias,” aconselha.

Benefícios das férias para o bem-estar e a produtividade

As férias não só contribuem para aliviar o estresse acumulado e evitar o esgotamento, como também são uma oportunidade para fortalecer laços com familiares e amigos, refletindo positivamente na vida pessoal e profissional. Como enfatiza Milve Inouye, “O tempo fora do trabalho permite uma reflexão sobre metas e prioridades, facilitando um alinhamento entre vida pessoal e carreira.”

Essas práticas ajudam a garantir que o profissional aproveite o período de férias de forma completa, retornando ao trabalho com uma energia renovada e mais bem preparado para as demandas do dia a dia.

