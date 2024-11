Brasília sedia 5º Prêmio Rede Governança Brasil na próxima segunda

Na próxima segunda-feira, 2 de dezembro, Brasília será palco da 5ª edição do Prêmio Rede Governança Brasil (RGB), um dos eventos mais relevantes do país na área de Governança, Gestão de Riscos e Compliance. A cerimônia, realizada pela Rede Governança Brasil (RGB) em parceria com o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público (IGCP), acontecerá no Estúdio CNI, localizado na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), na Asa Norte. O prêmio reconhecerá instituições do Executivo, Legislativo, Judiciário, estatais e municípios participantes do Programa Nacional em Governança Pública (PRONAGOV), que já capacitou mais de 300 municípios que foram avaliados no desempenho da governança.

O Prêmio Rede Governança, que visa reconhecer as melhores práticas de governança no setor público, terá início às 18h com uma recepção aos convidados, seguido da premiação oficial, às 19h. O embaixador da RGB, Ministro Augusto Nardes (TCU), será o anfitrião da noite.

Reconhecimento às melhores práticas

O Prêmio RGB busca valorizar organizações públicas que se destacam na adoção de boas práticas de governança, essenciais para o desenvolvimento sustentável, a equidade social e a defesa dos direitos humanos.

Após uma criteriosa análise feita pela Comissão Julgadora do Prêmio RGB, com base no iESGO, indicador do TCU, além de outros requisitos constantes no regulamento do Prêmio, as finalistas serão reveladas e agraciadas durante a cerimônia, em quatro categorias: Executivo Federal, premiando duas organizações da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; Legislativo Federal, Poder Judiciário e funções essenciais à Justiça da União, com uma organização destacada; Estatais, sociedades de economia mista e paraestatais, com duas premiadas; e Municípios participantes do PRONAGOV e das mentorias da RGB, com três municípios reconhecidos.

O evento também contará com a entrega do Selo de Excelência em Governança, criado em 2022 - um reconhecimento exclusivo às instituições que alcançaram um nível de excelência acima de avaliações convencionais, indicadas pelo IGCP. Além disso, serão concedidas menções honrosas externas, prêmios para voluntários destaque, melhores coordenadores e o melhor produto da RGB.

A realização do evento conta com patrocinadores que reforçam a importância de fomentar e reconhecer práticas que elevem os padrões de governança no Brasil - o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o Portal de Compras Públicas, o Instituto Protege e a WV Logistics -, além do apoio da BRA Certificadora, BandNews, EBRADI, PRONAGOV, Fix Governança e Gestão e Plano Consultoria.

Serviço: 5º Prêmio Rede Governança Brasil 2024

Data: 2 de dezembro de 2024, segunda-feira, a partir das 18h

Local: Estúdio da CNI - Confederação Nacional da Indústria, na SBN, Quadra 01, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, Asa Norte, Brasília/DF

Website: https://www.rgb.org.br/