E-commerce projeta faturamento de R$ 9,3 bi na Black Friday

A poucos dias da Black Friday, marcada para 29 de novembro, o e-commerce brasileiro já vem colhendo os frutos da data desde o início do mês. Dados da consultoria Neotrust Confi, divulgados pela CNN Brasil, apontam que o faturamento consolidado no comércio eletrônico nacional atingiu R$ 16,8 bilhões apenas na primeira quinzena de novembro, resultado 21,5% maior que o observado no mesmo período de 2023.



O levantamento projeta ainda que, apenas no período que comporta a data promocional (de 28 de novembro a 1º de dezembro), o varejo digital deve registrar um faturamento de R$ 9,3 bilhões, crescimento de 9,1% em relação ao ano anterior. Para o especialista em marketing da Proads, agência de tráfego pago, Victor Hugo Piovan, os dados demonstram como os consumidores brasileiros têm adotado o canal online como uma das principais opções de compra.



“A data não apenas impulsiona as vendas de curto prazo, mas também fortalece a base de clientes para as marcas ao longo do ano. Esse crescimento exige que as empresas invistam em estratégias digitais bem estruturadas e em campanhas de alta performance para captar a atenção do consumidor em um ambiente extremamente competitivo”, avalia.



Piovan acredita que, para obter os melhores resultados, as marcas devem investir em campanhas que vão além do preço e se concentrem em experiência do cliente, segmentação e personalização. “O uso de estratégias de remarketing dinâmico, por exemplo, permite que as marcas mostrem produtos que os clientes já visualizaram, aumentando as chances de conversão.”



“Investir em campanhas de Google Shopping e otimizar os feeds dos produtos também são ações estratégicas extremamente válidas, pois permitem que os consumidores encontrem rapidamente as ofertas de maior relevância. Outro diferencial pode ser a segmentação avançada por interesses e o uso de públicos-alvo de alta intenção de compra, ajudando a maximizar o retorno das campanhas”, completa.



No entanto, o especialista que atua com gestor de tráfego pago alerta que a proximidade entre Black Friday e o Natal pode impactar a disposição dos consumidores de gastar em ambas as datas. “Muitas vezes, os consumidores fazem grandes compras na semana promocional e seguram os gastos para o Natal. Uma solução para as marcas é usar essa data como uma oportunidade de aumentar a base de clientes, focando em leads e contatos, para que possam ser reativados antes do Natal.”



Segundo Piovan, estratégias como remarketing e e-mail marketing são ideais para manter o relacionamento com o cliente e impulsionar novas compras em dezembro. “A criação de campanhas específicas para o Natal, com produtos e ofertas exclusivas, pode motivar os consumidores a fazerem compras adicionais”.



Expectativa do mercado



A movimentação do mercado para a Black Friday tem gerado boas expectativas no setor. Segundo um levantamento realizado pela Cielo, cerca de 60% dos varejistas acreditam que venderão mais no período promocional deste ano. Além disso, 30% avaliam que o aumento das vendas pode ser superior a 20%.



“Uma das melhores práticas em épocas como esta é antecipar o planejamento e testar as campanhas previamente. Isso permite entender o que funciona melhor e ajustar estratégias antes da alta demanda”, sugere o especialista da Proads.



Cerca de 85% dos consumidores pretendem realizar compras durante a Black Friday deste ano, conforme indicou uma pesquisa realizada pelo Mercado Livre e Mercado Pago, divulgada pelo portal InfoMoney.



A partir disso, Piovan destaca a importância de “monitorar o desempenho das campanhas em tempo real e ajustar rapidamente os lances e anúncios conforme necessário para, dessa forma, aproveitar ao máximo as oportunidades de conversão”.



