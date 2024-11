Gestão escolar é otimizada com plataforma Edux.me

O Edux.me é um sistema de gerenciamento educacional desenvolvido pela INNYX, empresa de educação mediada por tecnologia. A plataforma tem como objetivo simplificar a administração das escolas públicas, permitindo que gestores e educadores automatizem processos e direcionem esforços para a gestão do ensino. O sistema se propõe a ser de fácil implementação e possui integração com o EducaCenso, com acesso on-line em qualquer dispositivo, sem necessidade de instalação.

A solução inclui funcionalidades como gestão de matrículas, transferências de alunos, monitoramento de frequência e lançamento de notas, além de permitir o acompanhamento do desempenho acadêmico. O sistema também possibilita o acesso de pais e responsáveis às informações escolares, promovendo uma comunicação entre escola e família.

“Acreditamos que a tecnologia é uma grande aliada para resolver desafios estruturais na educação. Com o Edux.me, buscamos entregar ferramentas que promovam eficiência e inovação no cotidiano escolar, sempre com foco na gestão educacional e em processos mais dinâmicos para todos os envolvidos”, afirma Adler Ismerim, CEO & Founder da INNYX.

A nova versão do Edux.me foi implementada na Secretaria de Educação de Manacapuru, no estado do Amazonas, e já está sendo utilizada nas escolas locais para organização e gerenciamento de dados. Relatórios estatísticos e ferramentas de análise de desempenho estão disponíveis para que educadores identifiquem áreas que necessitam de ajustes.

O Edux.me organiza o fluxo de informações entre escolas e famílias e conta com módulos adicionais, como o de transporte escolar, voltados para a administração escolar. O sistema permite o controle de professores por escola e turma, auxiliando no planejamento das aulas.

A integração com o EducaCenso, em conformidade com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC), possibilita a alimentação automática de dados, simplificando o trabalho dos gestores escolares. A plataforma busca atender às demandas relacionadas à digitalização na educação, com foco na eficiência e na acessibilidade.

O sistema elimina tarefas manuais e centraliza dados administrativos, permitindo que os educadores dediquem mais tempo ao planejamento de atividades pedagógicas. Prefeituras interessadas em modernizar processos podem adotar o Edux.me para apoio na gestão educacional.

A implementação em Manacapuru é um exemplo do uso do sistema para organização de rotinas escolares. Existe a possibilidade de expansão para outras instituições de ensino no Brasil. A INNYX continua desenvolvendo soluções voltadas às demandas do setor educacional.

Sobre a INNYX

A INNYX é uma empresa que atua no desenvolvimento de soluções para a educação básica, técnica e corporativa em todo o Brasil. Oferece plataformas de gestão educacional e consultoria para educação corporativa, com uma equipe multidisciplinar.

Website: https://innyx.com/